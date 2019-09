FOTO FV, In Signoria presenti Antognoni e...

Questa sera, all'evento Sali in sella. Rendiamo il pianeta un posto migliore nell'ambito del Wired Next Festival in Piazza Signoria a Firenze, è presente anche Giancarlo Antognoni e alcuni ragazzi, i quali sono in sella a delle biciclette, della Under 18 e della Primavera maschile e femminile della Fiorentina: Lorieri, Lulli, Guerini, Spedalieri e Dutu. All'evento è atteso anche Joe Barone.

Queste le foto realizzate da FirenzeViola.it: