FOTO FV, Anche Barone all'allenamento. Pradè...

Come evidenziato dalla foto di FirenzeViola.it c'è anche Joe Barone a seguire l'unico allenamento della Fiorentina di Vincenzo Montella in programma quest'oggi. Il braccio destro di Rocco Commisso è arrivato dunque, come noto, in anticipo rispetto a Daniele Pradè, direttore sportivo dei viola, che è invece atteso per la mattinata americana di domani, giorno in cui ci sarà dunque, con ogni probabilità, il tanto atteso incontro con il presidente e Barone dove si discuterà di mercato.