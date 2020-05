FOTO FV, Al centro sportivo arriva Dragowski

Dopo il primo turno occupato stamani da Cyril Thereau, poco dopo le 9 è stato il turno di Bartolomiej Dragowski al centro sportivo. Il portierone polacco si è presentato regolarmente tre quarti d'ora dopo il francese ed è entrato in macchina al centro sportivo per le visite individuali. Ecco le foto di FirenzeViola.it (CLICCA QUI per il live della giornata):