FOSCHI A FV, Volevo Chiesa ma Sousa disse no

Intervenuto ieri su queste pagine, il direttore Rino Foschi ha raccontato anche un paio di aneddoti riguardo a Federico Chiesa ai tempi della Fiorentina: "Ricordo che fui vicino a portarlo a Cesena quando io lavoravo per i romagnoli. Avevo un buon rapporto col padre, che avevo preso alla Sampdoria anni prima lanciandolo in A, e in quel periodo mi serviva un esterno. Federico giocava in Primavera ai tempi e così parlai col mio grande amico Corvino, che in quel periodo lavorava per la Fiorentina. Corvino in un primo momento sembrava propenso a cedermi il giocatore in prestito, poi parlando con l'allenatore della Fiorentina (ndr: Sousa) decisero di tenersi Chiesa almeno per il ritiro di Moena e poi sappiamo come è andata.

Sul calciatore: crede che la Fiorentina abbia fatto bene a venderlo per 60 milioni?

"Sulla sua cessione alla Juventus credo che Commisso non potesse fare altro: il giocatore voleva andare via e la Fiorentina non l'ha comunque svenduto, è stata un'ottima operazione anche quella".

