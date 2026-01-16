Fortini può partire? Tante pretendenti e futuro incerto: ecco la situazione

Su FirenzeViola.it nella giornata di oggi spazio a un approfondimento sulla situazione di Niccolò Fortini: un paio di mesi fa sembrava un problema risolto, nel bel mezzo del calciomercato è invece tornato ad essere un caso: il suo contratto con la Fiorentina tiene banco e non sarà semplice sbrogliare la questione. Perché il calciatore ad oggi guadagna una cifra inferiore ai 100mila euro a stagione - in pratica l'accordo fatto prima di andare in prestito alla Juve Stabia la scorsa stagione - e ha una scadenza nel 2027 che impone delle riflessioni, tanto più perché già diversi club si sono fatti avanti.

La squadra più forte su Fortini è da tempo la Roma di Gasperini, che già nell'ultimo giorno del mercato estivo recapitò sul tavolo di Pradè e Goretti un'offerta da 13 milioni più bonus. Non se ne fece nulla per tanti motivi, uno su tutti la mancanza di tempo per trovare un'alternativa. Ora Massara è tornato all'attacco con un'offerta da 8 milioni più 2 di bonus, non sufficiente per far vacillare la Fiorentina ma abbastanza per far capire che da qui alla fine del mercato potrebbe esserci un'ulteriore assalto. Intanto anche la Juventus ha preso informazioni e ci sarebbe un altro club sul calciatore, cioè il Napoli di De Laurentiis.

