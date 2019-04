FORMAZIONI: VARGAS C'È, POCO TURN OVER PER MAZZARRI

Manca davvero poco al fischio d'inizio di Fiorentina-Napoli, un crocevia davvero importante per entrambe le compagini che cullano velleità europee più o meno realizzabili. Per il match di stasera, Rossi è costretto a rinunciare a Pasqual, che ha rimediato in allenamento uno stiramento, mentre potrà finalmente lanciare dal 1' il neo-acquisto Rubén Olivera, che ha scontato la squalifica rimediata quando ancora giocava con la maglia del Lecce; per il resto, formazione superconferamata per il tecnico riminese, che al secondo miglior attacco della Serie A opporrà la canonica seconda miglior difesa del massimo campionato, con la robustissima terna formata da Natali, Nastasic e Gamberini. A centrocampo invece stringerà i denti Valon Behrami al cui fianco, oltre al già citato Olivera, agiranno Montolivo al centro e Cassani ed il redivivo Vargas, alle prese con astiose vicende di cuore, sulle fasce. In attacco, come di consueto, toccherà al tandem Amauri-Jovetic.

Tutta da decifrare la formazione del Napoli, che dovrebbe schierarsi con Britos, Campagnaro e Cannavaro davanti a Rosati (De Sanctis sarà indisponibile stasera). A centrocampo Dossena, Inler, Dzemaili e Maggio sosterrano il trio d'attacco formato, con ogni probabilità, da Pandev, Cavani ed Hamsik, con Lavezzi che dovrebbe riposare in vista dell'Ottavo di Finale di Champions contro il Chelsea. Non è tuttavia fuoriluogo che però il 'Pocho' possa scendere in campo dal 1' al posto del macedone ex Lazio.

Queste in dettaglio le probabiloi formazioni di Fiorentina e Napoli, in campo stasera:

FIORENTINA (3-5-2): Boruc; Gamberini, Natali, Nastasic; Cassani, Behrami, Montolivo, Olivera, Vargas; Amauri, Jovetic. A disposizione: Neto, Camporese, Salifu, Romulo, Marchionni, Ljajic, Cerci. All. Rossi

NAPOLI (3-4-2-1): Rosati; Campagnaro, Cannavaro, Britos; Maggio, Dzemaili, Inler, Dossena; Hamsik, Pandev, Cavani. A disposizione: De Sanctis, Fernandez, Grava, Gargano, Zuniga, Dezi, Lavezzi. All. Mazzarri

ARBITRO: Orsato (Petrella-De Luca, 4° uomo: Tagliavento)