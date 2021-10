FORMAZIONI UFFICIALI, PULGAR DAL 1'. IN DIFESA C'È QUARTA CON MILENKOVIC

A poco meno di un'ora dal fischio d'inizio di Fiorentina-Napoli, ecco le scelte di Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti: il tecnico viola conferma la difesa che ha ottenuto il primo clean sheet in campionato ad Udine, con Quarta a fianco di Milenkovic; in mezzo al campo una novità rispetto all'1-0 della Dacia Arena, con Pulgar che rileva Torreira. Davanti tridente titolare, con Callejon e Gonzalez (rientrante dalla squalifica) a supportare Vlahovic. Spalletti cambia molto rispetto alla sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca: tra i pali torna Ospina, mentre davanti al portiere colombiano ci sarà Rahmani a far coppia con Koulibaly; in avanti torna Osimhen, con alle spalle il trio formato da Lozano, Zielinksi ed Insigne. Ecco le formazini ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: Vincenzo Italiano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Luciano Spalletti.