FORM. UFFICIALI, MALEH DAL 1', TRIDENTE CON VLAHOVIC, NICO E CALLEJON

Tra esattamente un'ora Fiorentina e Sassuolo scenderanno in campo per il lunch-match della domenica. Viola e neroverdi si incrociano in una delle sfide più interessanti del diciottesimo turno in un'ottima cornice di pubblico al Franchi; c'è grande entusiasmo sia da parte gigliata (quinto posto in classifica e quattro vittorie consecutive considerando la Coppa Italia) che da quella degli emiliani (reduci dal gran successo in rimonta con la Lazio) Queste le scelte di Italiano e Dionisi:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: Vincenzo Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Frattesi, Lopez; , Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Alessio Dionisi.