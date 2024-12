FORM. UFFICIALI, CONFERMATO L'11 DELLE GRANDI OCCASIONI. GUDMUNDSSON IN PANCHINA

Nessun cambio dell’ultimo minuto, Raffaele Palladino si affiderà ai titolatissimi per il match cruciale contro l'Inter, in scena tra meno di un'ora al Franchi. Riparte dunque dall'Once de Gala il tecnico campano, ex Monza, che tra i pali schiera De Gea. Davanti a lui c’è nuovamente la difesa a quattro che, dal secondo tempo contro la Lazio in poi, ha subito solo 2 gol (contro Milan e Roma), composta da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana riecco Adli, che non era stato convocato contro il Pafos affinché potesse dare il massimo in questo match. Il francese sarà affiancato da Cataldi, mentre davanti ci sarà il tridente composto da Bove, Beltrán e Colpani, che supporterà l'unica punta Moise Kean. In panchina si rivede Albert Gudmundsson: dopo il pessimismo degli scorsi giorni, alla fine Palladino lo ha portato con sé e vedremo se, dopo più di un mese, troverà spazio a partita in corso. Questo l'11 titolare della squadra viola:



FIORENTINA: (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltran, 4 Bove; 20 Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Pongracic, Sottil, Mandragora, Gudmundsson, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame.

Allenatore: Palladino.

Per quanto riguarda l'Inter, Simone Inzaghi risponde con una formazione fortemente rimaneggiata a causa degli infortuni, ma che non vede assenti illustri, almeno in attacco, dove è confermata la coppia Thuram-Lautaro. Ecco le scelte degli ospiti:



INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 L. Martinez, 9 Thuram.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Darmian, Palacios, Aidoo, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.