FORM. UFFICIALI, ADLI DAL PRIMO. CI SONO GUD E COLPANI. CONFERMATO COMUZZO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La settima giornata di Serie A si chiuderà questa sera al Franchi con il match tra Fiorentina e Milan. I viola di Palladino, reduci dalla vittoria in Conference League contro i New Saints per 2-0, cercheranno di rilanciarsi in campionato dopo il pareggio 0-0 contro l'Empoli di domenica scorsa. Per farlo il tecnico gigliato si affiderà di nuovo alla difesa a 4 con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens davanti a De Gea. In mezzo al campo Cataldi e l'ex Adli, mentre davanti, alle spalle di Moise Kean, ci saranno Gudmundsson, Colpani e Bove Queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Bove, Colpani, Gudmundsson; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil, Beltran, Ikone, Moren, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. A disposizione: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Pavlovic, Thiaw, Musah, Zeroli, Okafor, Chukwueze, Camarda. All.: Fonseca