FIRENZEVIOLA, In arrivo una sorpresa per i lettori

E’ in arrivo una sorpresa per tutti i lettori di Firenzeviola.it. Con l’intento di arricchire sempre di più l’offerta di contenuti e opinioni sulla nostra testata on line siamo felici di annunciare l’arrivo nel parco dei nostri editorialisti di una nuova firma, una penna arguta che bene conosce il mondo viola e che l’ha saputo raccontare da vero pioniere del web e dell'informazione on line. Da domani, ogni settimana, i nostri lettori potranno leggere anche i suoi editoriali insieme ai consueti interventi degli altri editorialisti della nostra squadra.

Stay tuned!