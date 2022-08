FIRENZE-EMPOLI ANDATA E RITORNO

C'è un filo sottile che lega lo stadio Artemio Franchi, Empoli e Lecce, là dove gli azzurri giocheranno questa sera. Firenze ed Empoli non sono forse mai state così vicine come in questa fine del mercato, non tanto per i soli 34 kilometri che separano le due città, ma soprattutto per le trattative che sono pronte ad essere chiuse per Nedim Bajrami, che farebbe la tratta verso il capoluogo, e Szymon Zurkowski e Christian Kouame che invece farebbero il percorso inverso.

Nei giorni in cui calcio giocato e calcio mercato si mischiano, si sa, la confusione rischia di essere molta. Ma senza stare a scomodare Confucio (che scrisse "Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione, quindi, è eccellente", ndr) è indubbio che l'asse potrebbe scaldarsi ulteriormente già a partire da domani, una volta archiviate le gare.

Anche perché Fali Ramadani è al lavoro per tessere le fila e portare Bajrami in viola. Lui che piace molto ad Italiano e che sarebbe sfruttato più come esterno che come mezzala, lui che vorrebbe arrivare a Firenze per fare un salto in avanti nella propria carriera. Dopo tanto parlare fatto nelle scorse settimane siamo arrivati al gong: ci sono ancora 3 giorni a disposizione, poi la parola fine a questa vicenda sarà scritta, in un senso o nell'altro.

Dall'altra parte c'è da registrare uno Zurkowski ancora più vicino ad Empoli dopo le ulteriori parole del tecnico azzurro Zanetti ieri. L'assenza (prolungata) dai convocati è un ulteriore indizio di quello che sarà il destino del polacco tanto più che adesso a Firenze è arrivato Barak. La sensazione è che già domani potrebbe essere il giorno decisivo per vederlo tornare ad Empoli.

Nel mezzo a queste due questioni c'è quella legata a Kouame, possibile titolare questa sera contro il Napoli e sempre più al centro del progetto Italiano anche se la valigia resta pronta. L'ivoriano vuole garanzie di giocare tanto ma la Fiorentina non può dargliele, per questo proprio l'Empoli sta cominciando a spingere per portarlo alla corte di Zanetti. La trattativa non è semplicissima anche per lo stipendio non adattissimo alle casse del club di Corsi, ma le soluzioni potrebbero essere trovate includendo l'attaccante proprio in un affare con Bajrami.

L'asse Firenze-Empoli insomma è ancora una volta caldissimo. Qualche giorno e capiremo a cosa porterà.