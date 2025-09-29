Fiorentina subito al lavoro tra confronti e Conference da preparare
La Fiorentina si è ritrovata al Viola Park a poche ore dallo scialbo pareggio di Pisa e con soli tre punti in classifica a +1 dalla zona retrocessione. C'è la prima gara di Conference da preparare per giovedì ma prima c'è da analizzare un momento negativo e una svolta che neanche ieri è arrivata, il tutto attraverso lavoro e confronti al Viola Park.
La tifoseria come gli addetti ai lavori e la stampa si dividono anche sull'allenatore ma Stefano Pioli resta saldo al suo posto e continua a lavorare per tirare fuori la squadra dalla crisi. La società è stretta intorno a lui, ferma su una scelta considerata ancora la migliore.
