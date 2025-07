Fiorentina, secondo giorno di riposo: domani la partenza per l'Inghilterra

vedi letture

Secondo giorno di riposo consecutivo per la Fiorentina. Stefano Pioli infatti dopo l'amichevole contro la Carrarese di venerdì sera ha voluto concedere il weekend libero ai suoi ragazzi per ricaricare le batterie in vista della tournèe in Inghilterra. Con il match contro gli Apuani al Viola Park si è conclusa la prima fase di questa preparazione estiva. Domani la partenza per il Regno Unito dove la Fiorentina affronterà Leicester (3 agosto), Nottingham Forest (5 agosto) e Manchester United (9 agosto).