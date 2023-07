FIORENTINA-PARMA, Al Viola Park è finita 1-1

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

© foto di Claudio Giovannini

90' - Triplice fischio al Viola Park: finisce 1-1 tra Fiorentina e Parma.

88' - Prova il tiro dalla distanza Mandragora: calcia potente, bel riflesso di Corvi.

85' - Kouamé viene via sulla fascia destra e viene steso, guadagna punizione. Mandragora mette dentro male, sulla respinta della sfera calcia Parisi ma la palla viene messa fuori.

80' - Cambio campo di Milenkovic da destra a sinistra a cercare Sabiri, ma il lancio del serbo è troppo lungo e si perde sul fondo.

78' - Con un bello spunto Parisi viene via sulla sinistra e mette un cross basso per Kokorin, ma l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco.

76' - Altri cambi viola: fuori Mounteanu e Jovic, dentro Kouamé e Kokorin.

73' - Partipilo dalla destra calcia in porta e guadagna calcio d'angolo. Ansaldi dalla bandierina mette in area, Cerfolini esce coi pugni e respinge.

70' - Ansaldi tenta di innescare Colak a tu per tu con Cerofolini, il portiere viola esce e prontamente blocca la sfera.

69' - Manovra avvolgente della Fiorentina a partire da Milenkovic, l'azione si sviluppa fino al limite dell'area dove è Harder ad andare al tiro, alto in modo maldestro.

66' - Non trova il varco giusto la Fiorentina, che insiste molto sulla fascia sinistra senza mai riuscire a sfondare.

63' - Esordisce Parisi con la maglia della Fiorentina, prendendo il posto di Biraghi. Fuori poi Dodò e Quarta per Milenkovic e Biagetti.

61' - Contropiede della Fiorentina ben avviato sulla sinistra e proseguito con una sventagliata di Jovic per Quarta. L'argentino mette dentro ma non arriva nessuno pronto al tiro.

57' - Copre bene la palla Jovic al limite dell'area e ricava un fallo. Sabiri batte la punizione, potente ma centrale.

52' - Prova il lancio in profondità Sabiri, mal calibrato e palla che finisce agevolmente in possesso dei ducali.

49' - Imbucata tra i centrali per Colak, tempestivo Cerofolini ad uscire e ad allontanare la palla.

48' - Giro palla blando della Fiorentina, che in mezzo al campo perde la sfera con Castrovilli costretto al fallo tattico e all'ammonizione.

20:02 - Parte il secondo tempo. Questa la formazione della Fiorentina: Cerofolini, Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Munteanu, Harder, Brekalo; Jovic.

45'- FINE DEL PRIMO TEMPO! Le due squadre vanno a riposo sul parziale di 1-1: Cabral allo scadere risponde con un bel gol a quello di Estevez al 10'. La Fiorentina ha provato a condurre il gioco ma con poca incisività e a tratti ne ha approfittato il Parma.

45' - GOOOOOL! HA SEGNATO CABRAL: 1-1. Azione propiziata da Amatucci poi fa tutto Cabral, che stoppa di petto, palleggia e segna nell'angolino alla sinistra di Chichizola!

42' - Cross di Biraghi ma non trova compagni però la Fiorentina se non altro chiude in attacco.

40' - Ancora pericoloso il Parma con Terracciano che deve uscire in scivolata su Charpentier

38' - Estevez lancia il Parma e Benedyczak guadagna l'angolo

32' - Buon numero di Amatucci, oggi nel centrocampo a due con Duncan come già nelle amichevoli di dicembre, che recupera un buon pallone ai danni di Begic ma poi Bonaventura non riesce a servire Ikoné.

26' - Ancora Chichizola strappa il pallone a Ikoné che si lamenta.

24' - Cabral scambia con Brekalo, Chichizola blocca tutto.

23' - Riparte il Parma con Zagaratis che sorprende Biraghi ma Begic spreca l'occasione mandando fuori in rovesciata.

22' - Bonaventura stavolta cerca di lanciare Cabral ma il brasiliano parte in fuorigioco e l'arbitro blocca l'azione.

21' - Si accende Ikoné che scambia con Bonaventura ma il tiro del francese è bloccato da Circati.

19' - Il Parma scatta in contropiede ma Hernani parte in fuorigioco.

17' - La Fiorentina ha preso il pallino del gioco ma resta sotto di un gol.

10' - GOL DEL PARMA. Estevez sblocca la gara al termine di una manovra in velocità, Terraciano sorpreso.

7' - Punizione per il Parma, tiro di Hernani ma la traiettoria è larga e si perde sul fondo.

4' - Circati vince il duello con Quarta e lascia partire un tiro pericoloso.

1' - PARTITI!

Alle 19 fischio d'inizio per Fiorentina-Parma, seconda amichevole dei viola dall'inizio del ritiro al Viola Park. La partita sarà a porte chiuse e su un campo di allenamento per la mancanza di agibilità dei due mini-stadio. Per il Parma è la prima amichevole. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Amatucci, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo: Cabral. All Italiano. A disp. Cerofolini, Biagetti, Igor, Castrovilli, Comuzzo, Harder, Kayode, Jovic, Kokorin, Martinelli, Mandragora, Munteanu, Parisi, Kouame, Sabiri, Terzic, Pierozzi.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Baloghi, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Begic, Bonny, Coulibaly, Hernani, Circati, Zagaratis. All. Pecchia. A disp. Corvi, Rinaldi, Osorio, Ansaldi, Colak, Hainaut, Partipilo, Juric, Cobbaut, Anas, Manisa, Sits, Man.