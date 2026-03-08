Fiorentina-Parma 0-0, Ranieri da buona posizione colpisce l'esterno della rete
Fiorentina ancora pericolosa nel corso della ripresa contro il Parma, con la squadra di Vanoli che sta mostrando certamente in questa fase del match di avere più determinazione nella ricerca del gol. Stavolta ad aver avuto l'occasione per segnare è stato Luca Ranieri, che si è ritrovato il pallone sul secondo palo in seguito ad un corner, ha controllato e di mancino ha calciato forte ma sull'esterno della rete della porta difesa da Corvi.
Fiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Alberto PolverosiLe concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
