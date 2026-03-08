Fiorentina-Parma 0-0, Ranieri da buona posizione colpisce l'esterno della rete

Fiorentina ancora pericolosa nel corso della ripresa contro il Parma, con la squadra di Vanoli che sta mostrando certamente in questa fase del match di avere più determinazione nella ricerca del gol. Stavolta ad aver avuto l'occasione per segnare è stato Luca Ranieri, che si è ritrovato il pallone sul secondo palo in seguito ad un corner, ha controllato e di mancino ha calciato forte ma sull'esterno della rete della porta difesa da Corvi.