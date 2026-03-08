Fiorentina-Parma 0-0, brutta palla persa da Gud: Strefezza grazia i viola

vedi letture

La prima occasione del match tra Fiorentina e Parma è arrivata al 13 minuto ed è stata per gli ospiti. Dopo una buona fase di possesso palla sterile da parte degli uomini di Vanoli, Gudmundsson, abbassatosi per creare gioco, ha perso un pallone sanguinoso nella propria metà campo sulla pressione di Strefezza che ha riconquistato palla, è arrivato al limite dell'area e per fortuna dei viola ha calciato con il destro alto sopra la traversa.