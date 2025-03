Fiorentina-Panathinaikos 3-1, vota il miglior viola nel sondaggio di FirenzeViola.it

vedi letture

Nonostante la sofferenza nel finale, la Fiorentina batte 3-1 il Panathinaikos e passa ai quarti di finale di Conference League. I gigliati partono bene e passano subito in vantaggio con Mandragora che mette il pallone alle spalle di Dragowski con un bellissimo mancino da fuori area. I viola continuano a spingere e trovano il raddoppio con Gudmundsson dopo un bel recupero palla alto di Ranieri. I viola sfiorano anche il 3-0 prima dell'intervallo, due volte con Kean e una ancora con Mandragora. Nella ripresa il Panathinaikos si accende e mette in difficoltà i gigliati soprattutto con il neo entrato Ioannidis ma nel momento migliore dei greci Kean realizza la rete del 3-0. Sembra tutto finito e invece la Fiorentina dovrà soffrire fino all'ultimo minuto di recupero perché Ioannidis riporta gli ateniesi ad un gol dai supplementari realizzando dal dischetto il gol del 3-1. Come sempre FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Di seguito il link per votare:

Top Fv, vota il miglior viola in Fiorentina-Panathinaikos 3-1