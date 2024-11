FIORENTINA-PAFOS 3-2, Rivivi il live di FV

Fonte: Cronaca a cura di Samuele Fontanelli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

22:58 - La Fiorentina torna a vincere in Conference League dopo la sconfitta di Nicosia. Il live di FirenzeViola.it termina qui. Una buona serata a tutti.

95' - FINISCE QUI!! LA FIORENTINA BATTE IL PAFOS 3-2!! DECISIVI I GOL DI KOUAME E QUARTA E L'AUTORETE DI GOLDAR.

94' - Punizione in favore del Pafos sulla trequarti campo viola. Giallo per Rubino per proteste.

92' - Il centrocampista campano si rialza per continuare il match nonostante i crampi.

92' - Mandragora a terra per crampi. Viola senza cambi.

90' - 5 minuti di recupero. Il Pafos ci crede.

88' - Doppio cambio per il Pafos. Fuori Tankovic e dentro Elia e fuori Pedro Rodrigues per Moustapha Name.

87' - Errore con i piedi di Terracciano e Jaja segna a porta vuota dopo avergli rubato il pallone.

86' - Occasione Pafos con Tankovic. Il capitano dei ciprioti era solo in area su cross dalla destra. Lo svedese però non prende lo specchio della porta.

83' - Bove se ne va in mezzo al campo, lo stende Bruno Felipe che si becca il giallo.

80' - La Fiorentina sembra aver abbassato il baricentro dopo il terzo gol lasciando la manovra al Pafos.

75' - Quarta esce per un problema fisico e dentro Rubino.

74' - Tre cambi per il Pafos: fuori Correia, Jairo e Pileas e dentro Quina, Jaja e Anderson Silva.

73' - AmmonitI Pongracic e Joao Correia.

73' - Cross di Kayode dalla destra e gol di Quarta di testa mette il pallone sul secondo palo alle spalle di Ivusic.

73' - GOOOOOOLLLLL!!!! MARTINEZ QUARTA!!!!!

70' - Occasione per il terzo gol sprecata da Mandragora che da dentro l'area non riesce a mettere alle spalle di Ivusic.

69' - Cambio per Palladino. Fuori Sottil e dentro Biraghi.

68' - Errore in uscita di Parisi che legge male la traiettoria di un lancio per Correia. L'esterno brasiliano stoppa e si invola sulla corsia mettendo al centro verso Jairo che di tacco devia in porta.

68' - Gol del Pafos. Ha segnato Jairo.

67' - Occasione Fiorentina con Bove. Ripartenza gigliata che parte da Terracciano e arriva fino al centrocampista romano che prova a calcaire da dentro l'area con il destro senza però trovare lo specchio della porta.

66' - Buon lavoro di Parisi che ruba palla a Joao Correia in fase difensiva per poi provare a ripartire prendendo un fallo.

62' - Triplo cambio per Palladino. Dentro Bove, Moreno e Kayode. Fuori Beltran, Comuzzo e Dodo.

60' - Giallo per Parisi che stende Joao Correia lanciato in attacco. Il terzino viola è stato ammonito e non espulso perché l'esterno dei ciprioti stava andando verso la fascia laterale e non verso il centro. Ammonito per proteste, voleva il rosso, invece Pedro Rodrigues.

54' - Replica del Pafos con Bruno che prova a calciare da dentro l'area. Il suo diretto verso il secondo palo viene deviato in corner.

53' - La Fiorentina trova il doppio vantaggio grazie ad un'autorete di Goldar. Azione iniziata da Parisi e Beltran con l'argentino che lancia Sottil in campo aperto. Il numero sette gigliato mette al centro verso Kouame trovando la decisiva deviazione del centrale dei ciprioti.

53' - GOOOOLLLL!!! 2-0 FIORENTINA!!!! AUTOGOL DI GOLDAR

51' - Grande strappo di Sottil che se ne va. Palla per Beltran che prova ad andare verso la porta ma è bravo Luckassen a mettere in corner.

49' - Occasione viola con Beltran che non riesce a sfruttare una buona palla messa al centro da Parisi. L'argentino stoppa male il pallone e non riuscendo poi a calciare verso la porta. Nel proseguo dell'azione va al tiro Parisi senza però impensierire Ivusic.

22:06 - Si riparte!! Inizia la ripresa di Fiorentina-Pafos. Nessun cambio nelle due formazioni.

48' - Fischia due volte il direttore di gara. Il primo tempo termina 1-0 per i viola!!

48' - Tankovic appoggia per Pepe che prova la rasoitata da fuori. Bravo Terracciano a bloccare.

46' - Fallo di Ikonè sulla trequarti difensiva viola e punizione potenzialmente pericolosa per la formazione cipriota.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Distrazione della retroguardia gigliata della quale prova ad apoprofittare Jairo. Il centravanti brasiliano cerca Correia al centro ma è bravissimo Comuzzo ad anticipare l'esterno dei ciprioti.

43' - Primo giallo del match. Ammonito Sunjic per un fallo commesso ai danni di Parisi.

38' - La partita si sblocca con Kouame che alla quarta occasione riesce a trovare il gol. Ripartenza gigliata guidata da Parisi che ha servito Ijonè sulla di destra. Il francese poi ha premiato la sovrapposizione di Dodo che dalla linea di fondo ha messo in mezzo un pallone rasoterra deviato in porta da Kouame dopo i toicchi di due difensori ciprioti.

38' - GOOOOOOLLLLL!!!! KOUAME!!!!

35' - Bella apertura di Quarta per Dodo sulla corsia di destra. Il brasiliano punta la porta e prova a calciare dal limite, ma il suo tiro viene deviato da Dragomir.

34' - Sottil batte basso ma la palla non arriva dalle parti di Ivusic. Sulla ribattuta ci prova Beltran ma anche il suo tiro viene deviato.

33' - Dopo un'azione prolungata da parte della Fiorentina Sottil è ravo a puntare Bruno conquistando una punizione pericolosa dal limite sinistro dell'area di rigore dei ciprioti.

30' - Inizia l'ultimo quarto d'ora di questo primo tempo.

27' - Ikonè si coordina in area per calciare dal limite ma il suo tiro di sinistro finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Ivusic.

25' - Due angoli di fila per i ciprioti che in entrambe le occasioni non riescono a trovare la via della rete.

23' - Jairo vicinissimo al gol. Il centravanti dei ciprioti se ne va su Comuzzo di fisico poi prova a chiudere sul secondo palo ed è bravo a deviare Pongracic.

22' - Ancora Kouame. L'ivoriano questa volta ci prova di testa su cross di Dodo ma il pallone finisce alto.

19' - Ci prova Sottil da fuori ma il suo destro a giro esce lento e per Ivusic la parata è semplice.

18' - Corner che non sortisce effetto perché sul cross di Mandragora Ikonè prova a girare in porta sul primo plao senza trovare la porta.

17' - Errore del Pafos in fase di uscita. Ottima la pressione della Fiorentina che recupera una buona palla con Ikonè. Calcio d'angolo per i gigliati.

13' - Occasione viola con Kouame che da dentro l'area prova ad incorciare sul secondo palo ma chiude troppo con il destro e il pallone termina sul fondo.

12' - Pericolo per la Fiorentina. Errore di Dodo in fase di costruzione che perde palla sulla pressione di Jairo. Sugli sviluppi dell'azione arriva al tiro Sunjic che però non riesce a centrare la porta di Terracciano.

9' - Si fa vedere anche il Pafos dalle parti di Terracciano con un tiro cross, che termina alto, di Correia.

5' - Beltran a terra in area di rigore. I giocatori giglaiti chiedono il penalty per un fallo di Pepe ma il direttore di gara lascia correre.

4' - Sugli sviluppi del corner ci prova Kouame al volo ma la palla termina alta sopra la traversa della porta difesa da Ivusic.

3' - Angolo Fiorentina. bravo a guadagnarlo Sottil con una percussione dalla sinistra.

1' - Subito in avanti il Pafos con Jairo che prova il cross in mezzo dalla sinistra. Bravo Terracciano a bloccare evitando anche il calcio d'angolo.

21:00 - Si parte!! Fischio d'inizio!!

20:55 - Squadre in campo al Franchi.

20:50 - Dieci minuti al fischio d'inizio di Fiorentina-Pafos, match valevole per la quarta giornata della fase a girone unico della Conference League. Viola e ciprioti si trovano entrambi al a quota 6 punti in classifica. La formazione di Palladino ha battuto New Saints e San Gallo perdendo contro l'Apoel Nicosia, mentre i gialloblu hanno vinto contro Petroclub Hincesti e Astana, uscendo sconfitti dalla sfida contro i tedeschi dell'Heidenheim. Segui la diretta testuale su FirenzeViola.it, di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, M.Quarta; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. A disposizione: De Gea, Martinelli, Kayode, Moreno, Comuzzo, Ranieri, Biraghi, Gosens, Cataldi, Colpani, Rubino, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

PAFOS (5-4-1): Ivusic; Bruno, Goldar, Luckassen, Pileas, Dragomir; Correira, Pepe, Sunjic, Tankovic; Jairo. A disposizione: Theodoulou, Michael, Quina, Vieira, Jaja, Silva, Name, Anderson, Pontelo, Ilia. Allenatore: Juan Carlos Carcedo.