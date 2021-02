FIORENTINA-MILAN 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

50' - Finisce qua! La Fiorentina batte 2-1 il Milan e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. I viola affronteranno la Juventus, che oggi ha battuto 2-1 la Sampdoria

45' - Assegnati 5' di recupero

44' - Ultimo cambio viola: entra Agostinelli ed esce Di Stefano

42' - Ultimi minuti di tensione: cross del milanista Alesi, para in presa alta Luci

38' - Occasionissima per la Fiorentina! Cross di Bianco dalla destra, testa di Di Stefano e Moleri che col piede salva tutto in un modo incredibile

36' - Dal corner viola, colpo di testa di Frison e palla che supera di poco la traversa: viola vicini al 3-1 e finalmente in crescita

35' - Bella palla di Pierozzi dalla destra per la testa di Munteanu ma il cross del 2001 è messo all'ultimo in angolo dai rossoneri

33' - Ci prova Munteanu lanciato in contropiede ma il suo suggerimento per Fiorini non viene intercettato

25' - Due cambi per la Fiorentina: dentro Munteanu e Neri e fuori Spalluto e Amatucci

18' - Punizione dalla distanza di Fiorini: palla che non esce di molto ma tiro violento

13' - Secondo cambio viola: esce Corradini ed entra l'esperto Pierozzi

10' - Ancora Milan pericoloso con un diagonale di El Hilali ben parato da Luci

6' - Contropiede Milan con Olzer che però al momento del tiro alza troppo sopra la traversa

1' - Via alla ripresa: nei viola dentro Chiti e fuori Gabrieli, già ammonito

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo: la Fiorentina conduce per 2-1 grazie alle reti di Fiorini su rigore al 3' e il raddoppio di Spalluto al 13'. Per il Milan in gol Nasti al 25'

42' - Punizione di Olzer da distanza ravvicinata: il numero 10 del Milan centra la barriera

32' - Punizione di Nasti che sibila di poco alta sopra la traversa: si salva la Viola

31' - Fallaccio di Gabrieli su Olzer: giallo per il centrale viola e punizione dal limite per i rossoneri

25' - GOL DEL MILAN. Nastri la riapre: contropiede rossonero con la palla che arriva sulla destra, cross rimpallato che arriva sulla testa del numero 9 rossonero che fa 2-1

20' - Viola ad un passo dal 3-0! Bella progressione di Ponsi che poi va al giro in area dalla destra: para Moleri

14' - GOOOOOOOL!!! RADDOPPIO VIOLA! SPALLUTO! Palla recuperata da Di Stefano che serve in area Spalluto che si gira e fulmina Moleri: 2-0

10' - Preme la Viola alla ricerca del 2-0: molto bene Bianco in questo avvio

5' - Brivido Luci che si complica la vita rischiando di perdere un pallone in area piccola: si salva la Viola

3' - GOOOOOOL!!! FIORINI! Dal dischetto il capitano viola mette dentro! 1-0 per la Fiorentina!

2' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Inserimento dalla destra di Bianco che viene steso a terra. Massima punizione per i viola, non ha dubbi l'arbitro

1' - Via alla partita: viola che partono subito in proiezione offensiva

Inizia il percorso in Coppa Italia per la Fiorentina Primavera: i baby viola di Aquilani, detentori del trofeo, partono oggi dagli ottavi di finale della competizione ed affrontano il Milan di Federico Giunti. Ecco le formazioni ufficiali del match, che avrà inizio alle ore 15 allo stadio Gino Bozzi:

FIORENTINA: Luci; Frison, Fiorini, Gabrieli; Milani, Bianco, Corradini, Amatucci, Ponsi; Spalluto, Di Stefano. All. Aquilani.

MILAN: Moleri; Pobi, Tahar, Fili, Obaretin; Robotti, Frigerio; Bright, Olzer, El Hilali; Nasti. All. Giunti.

Arbitro: Moriconi di Roma 2.