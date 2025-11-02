Fiorentina-Lecce 0-1, viola vicini al pareggio: ci prova Kean ma respinge Falcone
FirenzeViola.it
Prima vera occasione della Fiorentina alla mezz'ora. Bella palla di Pongracic in profondità per Moise Kean che la uncina bene in area di rigore, se la sposta sul destro e calca. Il tiro non è troppo angolato e Falcone la respinge. Ma per la prima volta la Fiorentina si rende pericolosa.
