FIORENTINA-LECCE 0-1, Rivivi il LIVE di FV!

22.45 - È un sabato sera nero in casa viola. Con la partita finisce anche questa diretta testuale: restate su FirenzeViola.it per tutte le notizie dal post-partita.

22.44 - Altra sconfitta dunque per la Fiorentina, che complice anche la sfortuna cade 0-1 contro il Lecce. A decidere la sfida è stato un gol di La Mantia nel secondo tempo.

90' +4' - E finisce qui! La Fiorentina perde anche contro il Lecce, e la squadra esce tra i fischi.

90' +3' - Vlahovic prova ancora il sinistro, sparando però in bocca a Gabriel.

90' +3' - Fallo di Ceccherini su Babacar che permette al Lecce di respirare. Ormai le speranze di pareggio sono parecchio residue per la Fiorentina.

90' +1' - Pedro! Altro errore sotto porta della Fiorentina! L'attaccante brasiliano colpisce di testa a centro area, ma pressato ha spedito alto non di molto.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Babacar! Che gol si è mangiato! Ceccherini si addormenta sul pallone e si fa soffiare palla dal senegalese, che poi davanti a Dragowski spara centrale: viola ancora vivi!

88' - La Fiorentina sta cominciando ad alzare bandiera bianca. Il linguaggio del corpo della squadra di Montella ora non è dei migliori.

87' - Dalbert viene steso ancora una volta al limite dell'area da Petriccione. Inspiegabilmente l'arbitro non fischia fallo.

85' - Petriccione tenta la conclusione dai 25 metri: addosso a Dragowski, che blocca.

84' - Dragowski regala un altro pallone all'attacco del Lecce, e sugli sviluppi dell'azione Shakhov chiede un fallo di mano in area. Non c'è nulla per l'arbitro.

83' - Ennesimo cross dalla destra, anche questa volta respinto dalla difesa del Lecce. Incredibile la sfortuna della Fiorentina!

81' - Dragowski rischia tantissimo regalando palla a Babacar, che per fortuna non calcia subito e perde il tempo giusto per il tiro. Si salva la Fiorentina!

80' - Castrovilli prova a sfondare ancora una volta ma viene steso da Tabanelli. Per l'arbitro non c'è niente e il numero 8 resta a terra per crampi.

78' - Pedro! Altra conclusione con il destro, questa volta a mezz'aria: palla alta sopra la traversa.

78' - Cambio nel Lecce: esce La Mantia, entra Vera.

76' - Ghezzal prova a sfondare in area ma l'arbitro ravvede un pestone a Lucioni. Niente corner per la Fiorentina, fallo per il Lecce.

75' - Pedro! Il primo tiro in maglia viola è una girata col piattone destro, calciato però addosso a Gabriel.

75' - La Fiorentina non riesce a trovare spazi, nonostante sia tutta riversata in avanti. Resiste il muro eretto dal Lecce.

72' - Cambio nella Fiorentina, tutti avanti: esce Badelj, entra Pedro.

71' - Vlahovic! Questa volta sbaglia il serbo! Cross basso di Dalbert che trova Vlahovic a centro area: il tiro del classe 2000 esce di pochissimo sopra la traversa.

70' - Brivido al Franchi per un intervento in salvataggio di Dalbert su Shakhov. Si temeva il rigore, invece l'arbitro fischia giustamente fallo in favore della Fiorentina.

68' - Giallo per Rossettini, costretto a stendere proprio Castrovilli in un coast-to-coast impressionante dalla difesa all'attacco.

67' - Giallo per Castrovilli dopo un intervento duro su Calderoni. Proteste dei viola, anche perché l'intervento era meno duro di quello che è costato l'infortunio a Ribery, e lì Tachtsidis non è stato neanche ammonito.

66' - Altra azione sull'asse Ghezzal-Boateng: il ghanese prova il tiro dalla distanza ma non impensierisce Gabriel

64' - Ancora due cross di Ghezzal, questa volta entrambi per Boateng anticipato però dai difensori del Lecce.

63' - Ghezzal mette in mezzo un cross ancora una volta addosso a Gabriel. Altra occasione sprecata dalla Fiorentina.

61' - Calderoni tocca un cross pericoloso di Pulgar, ed evita che Boateng arrivi sul pallone. Sul corner poi invece male il cross di Dalbert, direttamente fuori.

60' - Giallo per Petriccione che sull'uscita viola strattona platealmente Castrovilli.

60' - Doppia conclusione di Shakhov respinta da Caceres.

57' - Cambio nel Lecce: fuori Farias, dentro Babacar.

55' - Milenkovic! Ora cominciano a essere tante le occasioni per la Fiorentina.. Il serbo anticipa Gabriel sul corner ma il suo colpo di testa finisce fuori. Incredibile sfortuna per la squadra viola.

55' - Cambio nella Fiorentina: fuori Lirola, dentro Ghezzal.

54' - Vlahovic! Altro miracolo di Gabriel! Tiro con il sinistro che sta per infilarsi all'angolino, prima dell'intervento miracoloso del portiere giallorosso.

53' - Ancora Vlahovic, questa volta con il tiro dalla distanza: Gabriel para, questa volta con più facilità.

52' - Vlahovic! Che sfortuna per la Fiorentina! Dalbert trova il serbo tutto solo in mezzo all'area: colpo di testa da due passi che sbatte sul corpo di Gabriel. Si salva il Lecce!

50' - La Mantia comincia l'azione, poi la palla finisce a Farias che mette in mezzo dalla sinistra: per l'attaccante è un gioco da ragazzi mettere in rete in tuffo.

50' - GOL DEL LECCE! Segna La Mantia.

48' - Lirola ancora una volta fa un errore banale e vanifica un'azione sulla destra, dopo un altro strappo di Castrovilli.

45' - VIA! Riparte il match al Franchi!

45' - Le squadre rientrano in campo e c'è il primo cambio: al posto di Ribery entra Boateng. Altra tegola per la squadra di Montella, che già deve fare a meno di Pezzella e Chiesa.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Senza ulteriori emozioni si conclude il primo tempo. Ma è ovvio che tutta l'attenzione adesso sarà rivolta a valutare le condizioni di Ribery.

45' +1' - Trattiene il fiato il Franchi: Ribery è veramente dolorante anche ad uscire dal campo.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero. Ribery ancora a terra.

45' - Duro intervento di Tachtsidis su Ribery. Il francese resta a terra dolorante dopo l'intervento.

43' - Caceres rischia tantissimo con un intervento in scivolata duro su Farias. L'arbitro non ravvisa il fallo e la Fiorentina recupera palla.

43' - Tiro-cross di Petriccione respinto con i pugni da Dragowski. Si salva la Fiorentina.

42' - Palla toccata con il braccio da Lirola, che concede un'ottima occasione al Lecce. Punizione dalla sinistra pericolosissima.

40' - Lirola tenta l'ennesimo cross basso per Vlahovic. Anche qui copre Lucioni.

39' - Dalbert! Fiorentina ad un soffio dal vantaggio! Lirola mette un bel cross per l'esterno brasiliano, che tutto solo colpisce di testa incrociando la conclusione: palla fuori di pochissimo!

38' - Poche emozioni in questa fase di gioco, anche se le due squadre continuano ad essere molto aggressive.

36' - Pulgar prova il tiro dalla punizione, ma la conclusione è alta e finisce fuori non di poco.

35' - Giocata bellissima di Ribery che ne salta due e poi si lancia verso la porta. Tabanelli al limite dell'area lo stende, buona occasione per la Fiorentina.

34' - Fase di stanca adesso della partita. La Fiorentina sembra un po' stanca dopo l'ottima mezzora a ritmi alti, il Lecce ha preso possesso del pallone e lo fa girare ormai da qualche minuto.

31' - Farias tenta di nuovo il tiro con il destro dalla distanza: palla bloccata facilmente da Dragowski.

30' - La Fiorentina sta giocando piuttosto bene fino a qui. Alla squadra di Montella manca un po' di freddezza in area: sono molti i palloni sprecati all'altezza della zona difesa da Gabriel.

29' - Giallo per Rispoli, saltato con un tunnel da Dalbert. Grande giocata del brasiliano.

27' - Copre bene Ceccherini su Farias, liberato da un passaggio all'indietro difficilmente spiegabile di Lirola. Non benissimo il terzino spagnolo dopo il buon inizio.

26' - Bell'idea di Pulgar che prova a servire Vlahovic con un pallonetto verso l'area del Lecce.

23' - Gioca bene la Fiorentina, che in uscita palla a terra delizia il pubblico. Solo Vlahovic sembra ancora non essere entrato in campo e un passaggio di Ribery non riesce a liberarlo al limite dell'area.

20' - Grande giocata ancora di Castrovilli, che col tacco passa in area a Lirola. Lo spagnolo crossa di prima ma trova ancora una volta solo difensori del Lecce.

19' - Ribery prova la giocata in contropiede, salta due uomini ma il terzo lo abbatte. Per l'arbitro non c'è fallo e il gioco prosegue.

17' - Pulgar crossa sul secondo palo, Ceccherini fa un grande aggancio ma non riesce a rimettere in mezzo il pallone.

16' - Numero pregevole di Castrovilli che fa il sombrero a Tabanelli e si conquista una punizione da buona posizione.

15' - Primo tiro anche per il Lecce: Farias prova il destro dalla distanza e dopo una deviazione il pallone finisce tra le braccia di Dragowski.

13' - Vlahovic! Ancora Lirola sulla destra mette in mezzo un pallone che dopo il velo di Ribery finisce a disposizione di Vlahovic. Il serbo prova il tacco ma colpisce male, palla a Gabriel.

11' - Lirola! Lo spagnolo si sposta il pallone sul destro e tenta un tiro-cross molto teso: Vlahovic non ci arriva per un soffio e il pallone esce non di molto a lato della porta.

9' - Badelj! Il croato libera il destro dal limite dell'area, anche questo deviato in corner.

8' - Bella chiusura di Caceres su un passaggio filtrante per Farias. L'uruguaino evita che l'attaccante dei giallorossi si trovi solo verso la porta.

7' - Ribery si muove tra le linee e prova l'esterno sempre per Lirola, respinto da Lucioni. Altrimenti lo spagnolo sarebbe stato a tu per tu con Gabriel.

5' - Lirola ancora in proiezione offensiva sulla destra, va al cross basso bloccato da Gabriel-

4' - Milenkovic! Sale il difensore fino al limite dell'area, poi spara il destro: Gabriel si allunga e mette in corner. Nulla di fatto anche qui dal calcio d'angolo.

2' - Sempre avanti la squadra viola, questa volta con Castrovilli che entra in area saltando Petriccione e poi crossa addosso a Gabriel.

1' - Subito avanti la Fiorentina, con Lirola che scappa sulla destra e crossa per Vlahovic: Lucioni in affanno mette in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI!

20.46 - Scambio di gagliardetti e le due formazioni prendono il possesso del campo. Batterà il calcio d'inizio la Fiorentina.

20.44 - Eccole che entrano in campo, guidate dalla squadra arbitrale e dai rispettivi capitani: Badelj e Lucioni.

20.42 - Le squadre guadagnano il tunnel che le porterà in campo: ancora qualche istante e prenderà il via Fiorentina-Lecce!

Amici e lettori di Firenzeviola.it buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Lecce, anticipo serale del 14° turno di Serie A. Al Franchi va in scena una sfida dai tanti significati, a partire da quelli della classifica: la Fiorentina di Montella ha bisogno di tornare a fare risultato, il Lecce di Liverani cerca punti fondamentali per la corsa salvezza. In più ci sono i ritorni a Firenze di Liverani, Babacar e Petriccione ad aggiungere ulteriore pepe alla sfida. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida di questa sera, terzo anticipo della 14a giornata di Serie A TIM:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Montella.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Farias, La Mantia. All. Liverani.