FIORENTINA, Le reazioni dopo la vittoria contro il Cagliari

© foto di Federico De Luca 2024

Il giorno dopo Fiorentina-Cagliari è stato all'insegna dell'entusiasmo per una classifica che vede la Fiorentina al terzo posto in Serie A dopo l'ottava vittoria consecutiva in campionato.

Tra chi ha esaltato Danilo Cataldi, autore del gol decisivo contro i sardi, e chi invece si è concentrato sulle valutazioni sull'operato di Palladino, c'è un dato incontrovertibile: questa Fiorentina ha una difesa difficile da perforare grazie alle prestazioni di Comuzzo, Ranieri e De Gea, che hanno portato a un altro clean sheet stagionale, il sesto.