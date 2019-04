FIORENTINA-LAZIO 3-1, VIOLA IN SEMIFINALE!

15+2' - FINISCE LA PARTITA!!! La Fiorentina vola in semifinale dove incontrerà la Roma

15+1 - Ammonito Ashong e sulla sua rimessa GONDO METTE DENTRO PER IL 3-1 che chiude ogni discorso qualificazione!!!!

15' - Punizione vitale guadagnato su Matos. A istanti il triplice fischio finale

13' - Vicinissimi al 3-1 con Zohore che ha impagnato il portiere della LaziO. respinta sui pieid di Agyei che tira in porta: ancora il portiere laziale mette in angolo

11' - GOOOOOOOOL!!!!! CAMPANHARO DAGLI 11 METRI!!! 2-1 PER LA FIORENTINA!

10' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Fallo su Zohore in area laziale

9' - Lungo lancio di Camopanharo per Gondo che dopo una progressione di 20 metri spara alto

7' - Azione fotocopia di quella illustrata poco fa, con Matos che ha schiacciato di testa su cross dalla sinistra di Gondo; nulla di fatto nemmeno stavolta

6' - Bel cross di Gondo dalla sinistra, Matos ci prova solo davanti al portiere ma la palla finisce a lato

3' - Ci prova Màgheri con un tiro ad effetto ma il portiere blocca agilmente

1' - Inizia il secondo tempo supplementare

=== INTERVALLO ===

15' - Finisce il primo tempo supplementare. Fiorentina-Lazio 1-1.

13' - Ammonito Bittante per fallo a centrocampo su Emanuel

5' - Ammonito Vivacqua per un brutto fallo a centrocampo su Gondo; ci prova Panatti dalla susseguente punizione ma il pallone finisce fuori

4' - Punizione per la Lazio dal limite: la difesa viola copre ottimamente

1' - Comincia il I tempo supplementare; i viola hanno già esauriti i cambi, i biancocelesti ne ha ancora uno

=== INTERVALLO ===

45+4' - Finisce la partita! Dopo i 90 minuti si va ai tempi supplementari. Fondamentale il gol di Zohore al 92'.

45+3' - GOOOOOLLL!!!! FIORENTINA CON ZOHORE!!!!! DA CALCIO D'ANGOLO!! 1-1 Incornata di testa del centravanti danese da corner e palla in rete

45+1' - Segnalati 4 minuti di recupero

45' - Ci prova Panatti dalla distanza ma il pallone finisce fuori

40' - Per la Fiorentina esce Cenciarelli ed entra Panatti

37' - Angolo per la Fiorentina: nulla di fatto

35' - Contropiede fulminate di Barreto che mette in mezzo per Emanuel: palla a lato di pochissimo

34' - Fiorentina colta in due occasioni in fuorigioco: i viola però si mantengono costantemente in attacco

30' - Cross di Matos dalla sinistra su cui nessuno riesce ad intervenire: il portiere para facilmente

29' - Su una punizione per la Fiorentina, palla indietro su cui interviene goffamente Ashong che manda fuori di molto. Deludente la prova dell'esterno ghanese

27' - Per la Fiorentina nuovo cambio: dentro Magheri e fuori Rozzio, viola a trazione decisamente anteriore

21' - Fiorentina incredibilmente vicina al gol in tre occasioni nel giro di pochi istanti: prima con Zohore, su cui si immola il portiere, poi con Gondo che recupera un pallone perso e mette al centro senza che nessuno riesca a deviare in rete ed infine con Agyei che da 20 metri manda di poco alto. Fiorentina a dir poco sfortunatissima!

19' - Punizione dalla destra per la Fiorentina; il pallone viene messo erroneamente fuori area da Rozzio

14' - Ammonito il neo-entrato Salustro per fallo su Campanharo

13' - Per la Fiorentina esce Baccarin ed entra il '96 Gondo. Viola adesso a trazione anteriore con due punte

11' - Fermato in fuorigioco Emanuel che si era trovato solo davanti a Svedkauskas

9' - Nella Lazio esce Serpieri ed entra Salustri

5' - Cross di Campanharo su cui Matos non riesce ad intervenire; su prescuzione Baccarin in area laziale manda di poco fuori: Fiorentina già vicino al gol in due circostanze

3' - Clamoroso palo di Bittante dalla destra, dopo essersi incuneato in area laziale

1' - Iniza la ripresa; nessun cambio da entrambe le parti

=== INTERVALLO ===

45'+3 - Finisce il primo tempo: i viola sono sotto immeritatamente 1-0 contro la Lazio

45'+1 - Assegnati 3 minuti di recupero

45' - Zohore in area laziale si accomoda il pallone ma manda incredibilmente a lato: troppi errori per la punta danese

44' - Bella azione di Cenciarelli sulla sinistra, che rientra e spara in porta: il portiere si immola di piede

41' - Ci prova ancora la Fiorentina con Matos, imbeccato da Zohore: para a terra il portiere a terra

39' - Empereur si perde ingenuamente Barreto e lo mette a terra; giallo e punizione per la Lazio

34' - Punizione di Cataldi, deviazione in area che spiazza Svedkauskas ma Ashong salva sulla linea evitando il 2-0

33' - Punizione per la lazio dal limite dell'area per fallo di Bittante. Da segnalare nella Lazio la bella prestazione sin qui di Emanuel

31' - Un altro bel cross in mezzo di Baccarin arginato dal portiere. Su proseguimento di azione, Zohore defilato in area tira debolmente in porta solo davanti all'estremo difensore che fa sua la sfera in due tempi. Grossa occasione mancata per i viola

29' - Continua a spingere la Fiorentina, che pare non aver accusato il colpo dopo lo svantaggio

23' - Azione della Lazio su cui interviene magistralmente di piede Svedkauskas dal limite dell'area; su ribaltamento di fronte Baccarin mette in mezzo per Zohore che incorna con precisione ma il portiere laziale para

21' - Lunga rimessa di Ashong in area laziale su cui interviene Agyei; nulla di fatto

19' - Non demorde la Fiorentina, che si rigetta in avanti tentando di sfruttare la possenza di Zohore

18' - Ci prova Baccarin da punzione; palla alta sopra la traversa

17' - GOL DELLA LAZIO con Barreto (il capitano) dal dischetto. Il rigore è parso evidente

17' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO per fallo di Ashong su Barreto

16' - Cross di Baccarin dalla destra, intervento di Rozzio che manda sopra la traversa; bella Fiorentina per adesso

14' - Cross di Ashong dalla sinistra, Zohore si gira in area e manda il pallone a pochi centimetri dal palo

13' - Emanuel si incunea dalla destra in area viola ma Bittante ed Ashong lo contrastano

12' - Espulso Vincenzo Vergine dalla panchina, responsabile fisico della Priamvera viola

11' - Ci prova Marin dalla distanza; Svedkauskas controlla agilmente

8' - Spallata di Ashong su Cilfone: punizione contestata da tutto il pubblico presente

7' - Lungo lancio di Zohore, che però si fa recuperare dalla difesa biancoceleste

6' - Ci prova Matos sulla fascia destra ma viene contrastato; rimessa per i viola

4' - Fallo a centrocampo della Lazio su Camopanharo; si riparte con una punizione

1' - Inizia la partita: viola subito in pressione sulla fascia destra prima con Zohore e poi con Matos; nulla di fatto

Stanno per scendere in campo le formazioni di Fiorentina e Lazio Primavera per disputare il Quarto di Finale di questa 64a edizione del Torneo di Viareggio.

Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina: Svedkauskas, Bittante, Rozzio, Empereur, Ashong, Agyei, Cenciarelli, Baccarin, Campanharo, Matos, Zohore. A disp.: Lezzerini, Biondi, Gondo, Panatti, Barbero, Bernardeschi, Fossati, Magheri All. Leonardo Semplici

Lazio: Scarfagna, Barreto, Cataldi, Cilfone, Emmanuel, Ilari, Marin, Sbraga, Serpieri, Vivacqua, Vilkatis. A disp.: Mosciatti, Andreoli, De Francesco, Dene, Fagioli, Monteforte, Rosario, Filippini, Salustri, Tira, Mosciatti. All. Bollini

Buona la cornice di pubblico presente allo stadio ''Bellucci'' di Agliana, che è stata facilmente raggiunta da numerosi supporters viola direttamente da Firenze. Sono presenti infatti oltre 500 persone.