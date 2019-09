FIORENTINA-JUVENTUS 0-0, Rivivi il LIVE di FV!

Finisce così anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie, le voci e gli approfondimenti dal post-partita

90' +4' - Niente recupero ulteriore: la partita finisce qui! Triplice fischio di Irrati

90' +4' - Boateng! Avrebbe fatto venire giù lo stadio il ghanese, che prova a colpire col destro al volo in area un cross di Lirola. Il pallone si spegne sul fondo

90' +3' - Riparte il gioco, con il recupero che è destinato ad essere più ampio

90' +3' - Giallo per Montella

90' +2' - Montella è una furia in panchina dopo la decisione di Irrati di fermare il gioco per controllare le condizioni di Cuadrado, rimasto a terra dopo un contatto.

90' +1' - Sinistro orribile di Bernardeschi: pallone tra le braccia di Dragowski

90' - Assegnati 4 minuti di recupero

89' - Cambio nella Fiorentina: esce un applauditissimo Castrovilli, entra Zurkowski

89' - Boateng ci prova in acrobazia sul corner ma non colpisce il pallone

88' - Ceccherini rischia tantissimo con un retropassaggio sul quale Dragowski si avventa appena prima di Higuain. Sul ribaltamento di fronte la Fiorentina guadagna un altro calcio d'angolo

86' - Cross pericoloso sul quale però nessuno riesce ad arrivare: palla che finisce sul fondo

85' - Irrati grazia Bentancur che ha steso di nuovo Castrovilli, questa volta sulla trequarti viola. Pulgar crosserà da punizione

85' - Ci prova Ronaldo in rovesciata: palla che finisce alta ma comunque era stato segnalato fuorigioco

82' - Cambio nella Fiorentina: esce Pezzella, entra Ceccherini

82' - Giallo per Bentancur sull'ennesima grande giocata di Castrovilli, tra i migliori della sfida

81' - Buon fallo conquistato da Boateng a centrocampo. La Fiorentina può così rifiatare un attimo

80' - Si è ripreso Dalbert che torna regolarmente sulla sua fascia di competenza

79' - Gioco fermo qualche secondo per le cure a Dalbert, costretto ad uscire dal campo per crampi. Vedremo se sarà in grado di proseguire il match il brasiliano

78' - Giallo per Castrovilli che sul ribaltamento di fronte è costretto a stendere Cristiano Ronaldo

77' - Milenkovic! Colpisce ancora lui di testa sul corner, ma il tiro è centrale e blocca Szczęsny

76' - Lirola anticipato per un soffio da Alex Sandro che la mette in corner prima che l'esterno viola possa concludere a un metro da Szczęsny

74' - Brivido per la Fiorentina! Salva tutto Pezzella! Khedira a tu per tu con Dragowski la mette dietro a rimorchio, con il centrale argentino che in extemis anticipa Cristiano Ronaldo

73' - Bernarddeschi cerca il rigore su un contatto con Dalbert in area: Irrati fa giustamente proseguire il gioco

71' - Ritmi tornati bassi in questa fase di gioco. Le squadre si preparano per il forcing finale

68' - Esce tra gli applausi proprio Franck Ribery. Cambio nella Fiorentina: esce Ribery, entra Boateng

67' - Azione pericolosa della Fiorentina con Ribery che dimostra ancora una volta il perché suscita tutto questo interesse. Se la cava la Juventus con Cristiano Ronaldo che guadagna un fallo

65' - Chiesa! La Fiorentina delizia i tifosi con un gioco palla a terra meraviglioso. Il 25 viola conclude con il sinitro che finisce alto dopo una deviazione di Szczęsny. Nulla di fatto dal corner

64' - Si salva la Fiorentina su un contropiede che porta al tiro Cristiano Ronaldo in area: tiro strozzato con il destro che finisce tra le braccia di Dragowski

62' - Ecco l'ultimo cambio della Juve: esce Danilo, entra Cuadrado

61' - Danilo non ce la fa e Sarri prepara un altro ex viola: entrerà Cuadrado per l'ultimo cambio della Juventus

60' - Si infiamma il Franchi su una giocata difensiva di Ribery che ferma CR7 lanciato in contropiede. Poi Chiesa guadagna un altro calcio d'angolo non sfruttato dai viola

58' - Crampi per Danilo dopo l'ennesima azione viola sulla sinistra. La Fiorentina guadagna un corner

57' - Ci prova ancora Dalbert con il sinistro: tiro murato da Danilo. Il calcio d'angolo poi viene sprecato dai viola

56' - Bravo Chiesa a strappare il pallone a Bentancur al limite dell'area. Il 25 viola conquista poi un buon fallo per far respirare la Fiorentina

54' - Castrovilli! Altra occasione sprecata dalla Fiorentina: cross di Chiesa all'indietro per il centrocampista viola che liscia con il sinistro e non riesce a concludere in porta

54' - Doppia occasione Fiorentina! Prima un tiro-cross di Dalbert che impensierisce Szczęsny, poi Badelj tira dal limite dell'area: palla alta non di molto

50' - Cure mediche per Khedira che dopo qualche secondo a terra si rialza: il centrocampista tedesco dovrebbe continuare la partita senza problemi

49' - Occasione Juventus! Higuain si trova in area sulla destra e mette un cross basso nel mezzo, respinto da Pulgar sui piedi di Bernardeschi. Il 33 bianconero calcia subito ma il cileno si oppone di nuovo, evitando il peggio

48' - Il copione della sfida è molto simile a quello visto nel primo tempo: la Juventus continua con il possesso palla sterile, la Fiorentina attende e pressa alta

46' - Giallo per De Ligt "uccellato" da Ribery con un dribbling secco

45' - Si riparte al Franchi! Questa volta è la Juventus a dare il calcio d'inizio

--- INTERVALLO ---

45' +3' - Su un tiro lisciato da Bernardeschi in area viola, Irrati fischia due volte: finisce qui il primo tempo

45' +2' - Lirola! Ci prova il laterale destro con uno strano tiro con l'esterno: pallone che però finisce fuori non di poco

45' +1' - Khedira abbatte Ribery ancora in ripiegamento difensivo. Irrati non fischia ma il pallone è comunque della squadra viola

45' - Assegnati 3 minuti di recupero

44' - Altro cambio nella Juve: esce Pjanic ed entra Bentancur. Altro infortunio per i bianconeri

42' - Badelj! Altra giocata di Ribery che serve Dalbert sulla sinistra: cross basso che Badelj spedisce in curva. Aveva fermato tutto comunque Irrati per un fuorigioco di Dalbert

41' - Dalbert! La più grande occasione del match viene creata da Ribery che senza guardare libera Dalbert a tu per tu con Szczęsny: il colpo di testa del brasiliano viene però strozzato e il portiere bianconero riesce a rifugiarsi in angolo

40' - Grande azione di Ribery che parte dalla propria trequarti e arriva dall'altra parte. Il suo passaggio per Dalbert viene poi allontanato da Bonucci

39' - Ritmi che dopo qualche minuto infuocato adesso sta rallentando. Questa volta però sembra la Fiorentina a voler far girare palla

36' - Giallo per Chiesa che non frena e colpisce De Ligt dopo uno scarico all'indietro. Irrati un po' severo ma l'intervento c'è stato

35' - Chiesa! Buona azione manovrata della Fiorentina che libera il 25 al tiro dai 20 metri: pallone rasoterra sul quale si allunga Szczęsny che blocca a terra

32' - Occasione molto simile ancora per la viola. Questa volta sul cross basso di Dalbert c'è Castrovilli che non colpisce bene: palla a Szczęsny

31' - Occasione Fiorentina! Grande intervento di Pezzella su Higuain che lancia il contropiede viola. Cross basso di Castrovilli sul quale Chiesa prova ad intervenire col sinistro ma manca il pallone. Poi Pezzella non riesce a concludere in porta e riparte la Juventus

30' - Ribery commovente a centrocampo. Il francese recupera palla su Higuain e poi fa commettere fallo all'argentino

29' - Feroce pressing della Fiorentina in un momento di gioco in cui è sempre la Juventus a gestire palla dalla difesa. Fin qui la retroguardia viola è riuscita a non far verticalizzare mai i bianconeri

27' - Dopo un paio di minuti di pausa riparte la sfida con il pallone a disposizione della Juventus

26' - Una buona Fiorentina fin qui. I viola stanno correndo molto e pressando su ogni pallone. Montella appare tranquillo in panchina

25' - Cooling break al Franchi dopo un fallo di Castrovilli su Khedira. Fa veramente caldo in campo

23' - Tiro di Khedira sparato in curva. Fondamentale l'opposizione di Badelj sul centrocampista tedesco

23' - Ritmi che adesso si sono leggermente abbassati, complice anche il caldo. La Juventus gestisce palla in difesa ma la Fiorentina cerca di recuperare palla alta

21' - Tiro di Pjanic da lontanissimo bloccato facilmente al corpo da Dragowski. Ma la Juventus sta salendo di colpi

19' - Matuidi! Primo tiro in porta della Juve nato da un'azione sulla destra di Bernardeschi: sul cross dell'ex viola Dragowski allontana con i pugni e il tiro di Matuidi deve essere poi respinto ancora dal portiere polacco

19' - Ribery! Ancora il francese vicino al gol, questa volta con un tiro dai 10 metri col destro in area. La conclusione è arrivata dopo una bella azione sull'asse Castrovilli-Lirola-Chiesa

18' - Caceres salva la Fiorentina su un cross basso pericolosissimo di Alex Sandro

17' - Ribery! Altro errore in disimpegno della Juventus con De Ligt che serve il francese in area piccola. FR7 prova ad alzare il pallone ma Szczęsny in scivolata riesce a deviare in angolo

16' - Chiesa questa volta ci prova col sinistro dalla distanza ma il pallone, strozzato, finisce tra le braccia di Szczęsny

15' - Che rischio di Szczęsny! Passaggio del polacco che carambola sul tacco di Chiesa in pressione: palla che si alza ed esce di un soffio!

14' - Giallo per Pjanic che stende un altro avversario. Questa volta era stato Ribery ad andarsene

13' - Altra bellissima giocata a centrocampo di Castrovilli, steso da Pjanic dopo che l'ex Cremonese aveva superato due giocatori

12' - Chiesa sbaglia un controllo di petto in area su un cross un po' indietro di Lirola. Peccato, i due avevano messo in piedi una buona combinazione

11' - Mura la barriera! E anche la seconda conclusione del portoghese trova l'opposizione della difesa viola. Si salva la Fiorentina

11' - Sul pallone va Cristiano Ronaldo, pronto alla battuta

9' - Giallo a Caceres per l'intervento

9' - Fallo da posizione pericolosissima fischiato alla Juventus per un intervento un po' rude di Caceres. La mattonella è quella da cui Bernardeschi colpì Sportiello due stagioni fa...

8' - Cambio nella Juve: esce Douglas Costa, entra tra i fischi Bernardeschi

7' - Grande pressing delle due squadre, mentre Douglas Costa continua a zoppicare vistosamente

6' - Milenkovic! Colpisce lui di testa il cross da punizione di Pulgar, ma la sua conclusione finisce a lato senza impensierire particolarmente Szczęsny

5' - Bel fallo guadagnato da Chiesa sul limite dell'area destro: intervento ingenuo di De Ligt che lo stende. Intanto da segnalare problemi fisici per Douglas Costa che ha chiesto il cambio

4' - Prova il tunnel al limite dell'area Ribery ma Khedira non apre le gambe e il pallone finisce tra le braccia di Szczęsny

3' - Il tema tattico della partita sembra già essere chiaro però. La Juventus attacca, la Fiorentina si difende. Brivido in area viola con un cross basso sul quale non arriva Higuain

2' - Altro passaggio sbagliato in impostazione dalla Juventus. Questa volta è Pjanic a sparacchiare un cambio di gioco per Danilo

1' - Prova subito a gestire palla e fare la partita la Juventus. Un passaggio in profondità di Alex Sandro finisce però fuori in rimessa laterale

0' - Partiti! Primo pallone giocato dallaFiorentina!

14.58 - Parte la coreografia organizzata dal tifo della Fiorentina allo stadio: la scritta Firenze campeggia sulla Curva Fiesole e la Maratona si colora di viola. Spettacolo al Franchi!

14.55 - Commisso invece saluta i tifosi presenti in tribuna: grande accoglienza, come di consueto, per il patron viola

14.52 - Prima del match ha parlato Bartolomiej Dragowski. QUI le sue parole

14.50 - Mentre sia i dirigenti della Juventus che Joe Barone salutano i rispettivi tifosi, va registrata una temperatura veramente alta al Franchi. Anche il caldo sarà un fattore nella sfida

Fiorentina-Juventus sarebbe una partita che meriterebbe di essere raccontata anche se niente fosse in palio. Figuriamoci se le due squadre si incontrano alla terza giornata di campionato, dopo due vittorie da parte dei bianconeri e due sconfitte dei viola, dopo un'estate che ha visto la Fiorentina rivoluzionata da cima a piedi e in un clima che a Firenze è totalmente cambiato con l'arrivo della nuova proprietà. Un Franchi gremito attende le emozioni della prima partita del 3° turno di Serie A: FirenzeViola.it ve le racconterà con la sua consueta diretta testuale. Restate con noi!

Queste le formazioni delle due squadre:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.