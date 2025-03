Fiorentina, inizia la sosta. Da Kean a Gudmundsson, ecco i viola impegnati in nazionale

Dopo la grande vittoria al cospetto della Juventus, per la Fiorentina - come per tutte le altre squadre - inizia il periodo di sosta, dovuto al ritorno delle nazionali. Due settimane di stop per ricaricare le batterie e prepararsi allo sprint finale, quando ci si giocherà tutto.

Quanto ai viola convocati con le rispettive selezioni, Moise Kean e Pietro Comuzzo raggiungeranno il ritiro dell'Italia di Spalletti, stavolta non a Coverciano ma direttamente a Milano per la doppia sfida con la Germania (la prima appunto a San Siro), mentre in Under 21 è stato chiamato Cher Ndour, che giocherà contro Paesi Bassi e Danimarca. Nazionale croata, impegnata contro la Francia, per Marin Pongracic così come Albert Gudmundsson ritrova l'Islanda per la doppia sfida contro il Kosovo, dopo un anno di assenza per le note vicende legali.