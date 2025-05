È il giorno di Fiorentina-Betis: dove e come seguire la semifinale di ritorno

È il grande giorno. La Fiorentina si gioca l'accesso alla terza finale di Conference League consecutiva, con i viola chiamati a sovvertire il 2-1 in favore del Betis maturato all'andata in Spagna. Calcio d'inizio ore 21 al Franchi, per un appuntamento che sarà visibile in chiaro su TV8 (canali 8, 108 o 508 del digitale terrestre e canale 125 su Sky). La diretta sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Per chi preferisce lo streaming, la sfida sarà disponibile su Now TV e sull’app Sky Go, accessibile anche da smartphone e tablet.

Ricordiamo che come sempre, Radio FirenzeViola seguirà tutto l'avvicinamento nonché la partita con tanto di pre, post e radiocronaca direttamente dal Franchi, mentre su FirenzeViola.it tutte le notizie e gli aggiornamenti della giornata.