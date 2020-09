INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTROVILLI IN TRIBUNA PER ITALIA-BOSNIA Gaetano Castrovilli questa sera sarà in tribuna ad assistere ad Italia-Bosnia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista viola non è al meglio fisicamente e Roberto Mancini ha scelto di preservarlo. Grande dispiacere per il classe '97... Gaetano Castrovilli questa sera sarà in tribuna ad assistere ad Italia-Bosnia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista viola non è al meglio fisicamente e Roberto Mancini ha scelto di preservarlo. Grande dispiacere per il classe '97... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA ODIERNO IN CASA VIOLA Allenamento mattutino in programma alle ore 9:30 per la Fiorentina, che continua a grandi passi la sua marcia d'avvicinamento verso l'esordio in campionato fissato per il 19 settembre contro il Torino. Da valutare le condizioni di Pulgar, che ieri è tornato... Allenamento mattutino in programma alle ore 9:30 per la Fiorentina, che continua a grandi passi la sua marcia d'avvicinamento verso l'esordio in campionato fissato per il 19 settembre contro il Torino. Da valutare le condizioni di Pulgar, che ieri è tornato... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi