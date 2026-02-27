Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta di scarico

Non c’è tempo da perdere, la Fiorentina torna subito in campo al Viola Park in vista della gara di lunedì contro l’Udinese. La squadra di Paolo Vanoli è attesa da un allenamento di scarico per la gestione delle energie a soli tre giorni dall’incontro di campionato coi bianconeri. 