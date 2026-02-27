Top FV, la Viola va ko ma passa: chi il migliore contro lo Jagiellonia?

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:13Notizie di FV
di Redazione FV

Soffrendo fino al 120' dei supplementari, la Fiorentina passa il turno in Conference League. I viola accedono agli ottavi di finale dopo aver perso con lo Jagiellonia 2-4, ma forti del 3-0 maturato all'andata vanno avanti nel torneo. Per la squadra di Vanoli è stata una qualificazione patita molto più del dovuto, ma alla fine portata a casa. Come al solito, la nostra redazione vi invita a votare il migliore in campo nella gara del Franchi, nel consueto sondaggio Top FV. Ecco il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO LO JAGIELLONIA?