Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento mattutino al VP

Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo attorno alle ore 11:00, al centro sportivo Viola Park, per sostenere la prima seduta completa della settimana in vista dell’ultima gara di campionato in programma domenica sera a Udine contro la squadra di Kosta Runjaić.