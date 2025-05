Beltran, a Udine l'ultima in viola? Incertezza sul suo futuro. E il River è alla porta

Chissà che a Udine non tocchi proprio a lui: il riferimento va a Lucas Beltran, ventiquattro anni, sessantuno presenze in campionato in una Fiorentina che l'aveva acquistato due anni fa dal River Plate. Su FirenzeViola.it spazio alla sua situazione. Detto questo l'eventuale presenza di Beltran a Udine potrebbe essere l'ultima in maglia viola: su di lui è tornato il River di Marcelo Gallardo, tecnico che l'aveva lanciato coi Millionarios e che lo rivorrebbe per il Mondiale per club. L'idea è di lavorare al prestito considerate le cifre.

