Palladino per prendersi Firenze e superare due predecessori: i dati

Al momento, per la Fiorentina, non sembrano esserci dubbi circa la permanenza anche per la prossima stagione di Raffaele Palladino. Il contratto da poco esteso pare essere una garanzia per il proseguimento del rapporto tra l'allenatore e il club, nonostante una parte della piazza durante la gara contro il Bologna abbia mostrato più di qualche perplessità (eufemismo) circa questa prospettiva. Su FirenzeViola.it andiamo ad approfondire il paradosso Paladino, contestato eppure con numeri positivi se messi in relazione ai suoi predecessori, da Vincenzo Italiano a Paulo Sousa.

