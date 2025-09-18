Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento mattutino

Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra di Stefano Pioli prosegue la preparazione della sfida casalinga di domenica contro il Como, e sosterrà la seduta odierna al Viola Park stamani alle ore 10:00. 