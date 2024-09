FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo essere passata, seppure con qualche difficoltà, alla fase a girone unico della Conference League e aver terminato con gli acquisti di Cataldi, Bove e Gosens la sessione di mercato estiva, la Fiorentina è pronta a tornare in campo in Serie A. La formazione di Palladino questo pomeriggio alle 18:30 affronterà al Franchi, in una gara valida per la terza giornata di campionato, il Monza di Alessandro Nesta. Viola che dopo quattro pareggi consecutivi tra Serie A e play-off di Conference League andranno alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Su Radio FirenzeViola potrete ascoltare la radiocronaca della sfida, mentre su FirenzeViola.it sarà possibile seguire la diretta testuale della partita.