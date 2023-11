FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ultimo giorno di riposo concesso alla squadra da Mister Italiano dopo la vittoria contro il Bologna. Da domani, infatti, i calciatori non impegnati con le rispettive Nazionali faranno ritorno al Viola Park per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di sabato 25 novembre contro il Milan.