INDISCREZIONI DI FV RANIERI, PER ORA NESSUNA OFFERTA: L'USCITA È PIÙ FREDDA Non risultano trattative calde per l'uscita di Luca Ranieri dalla Fiorentina. Come raccolto da Firenzeviola.it, il difensore centrale a pochi giorni dalla fine del mercato sembra sempre più destinato a restare a Firenze, un po' perché alla Fiorentina fa...

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA La Fiorentina domani alle ore 18 affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Per preparare la sfida, la squadra di Italiano questa mattina alle ore 11 svolgerà un allenamento di rifinitura.

RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 gennaio 2023.