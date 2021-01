FIORENTINA-BOLOGNA 0-0, Rivivi il LIVE di FV!

16.52 - Un pareggio a reti bianche dunque per Fiorentina e Bologna, che non si fanno male e portano a casa un punto per parte. Buon inizio e buon finale per la squadra di Prandelli, che però nel resto della partita ha lasciato il pallone del gioco agli avversari.

90' +3' - E FINISCE QUI! Fiorentina e Bologna non si fanno male: è 0-0 al Franchi.

90' +2' - Tiro di Castrovilli dal limite dell'area che si spegne sul fondo. Buon finale per la Fiorentina, che forse si è svegliata troppo tardi.

90' - Giallo anche per Kouame.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - Giallo per Bonaventura, probabilmente per proteste. In precedenza steso in area, ma per l'arbitro non c'erano gli estremi per il calcio di rigore.

88' - Altro cambio per Mihajlovic: entra Svanberg per Dominguez.

87' - Cambio nel Bologna: esce Schouten, entra Poli.

84' - Castrovilli tenta il destro dalla distanza sugli sviluppi del corner. Palla alta sopra la traversa.

82' - Fiorentina che non riesce a sfondare ma che con i cambi riesce ad alzare il suo baricentro. Ora si gioca soprattutto nella metà campo del Bologna.

79' - Lirola colpisce di testa un cross di Venuti, ma prende male il pallone che termina direttamente sul fondo.

78' - Cambio nella Fiorentina: esce Borja Valero, entra Bonaventura.

77' - Barrow spaventa la Fiorentina sulla sinistra, ma il suo destro è sballato e finisce addirittura in rimessa laterale.

75' - Doppio cambio anche nel Bologna: entrano Skov Olsen e Vignato, escono Orsolini e Palacio.

73' - E dentro anche Lirola per Caceres.

72' - Opera il primo cambio Prandelli: esce Vlahovic, entra Kouame.

71' - Giallo per Pezzella, che ferma con le cattive Palacio.

70' - Fiorentina che non riesce a tirare in porta. Siamo ancora a 0 tiri verso Da Costa in questi 70 minuti.

66' - Poco da raccontare in questa fase di gioco, se non qualche buona azione soprattutto difensiva delle due squadre. Il Bologna comunque sta tenendo meglio il campo.

61' - Occasione Bologna! Dominguez e Soriano non concludono verso la porta, salvando i viola. Dalla parte opposta Vlahovic viene fermato facilmente da Danilo. Male fin qui l'attaccante serbo.

58' - Borja Valero! Palla fuori di un soffio, dopo un cioccolatino di Ribery che ha servito lo spagnolo al limite dell'area: il destro è potente ma esce a lato.

57' - Giallo per Dominguez dopo un contrasto con Castrovilli.

55' - Castrovilli calcia male un corner dopo un'ottima imbucata di Igor per Venuti con il cross dell'esterno chiuso in calcio d'angolo.

52' - Chiusura provvidenziale di Milenkovic su Dominguez, che altrimenti avrebbe battuto a rete.

50' - Partita ripartita sulla falsa riga del primo. Ritmi piuttosto bassi con il Bologna a fare la partita, la Fiorentina pronta a ripartire.

46' - Soriano lavora bene un pallone servendo Dijks in area. Il suo cross viene allontanato da Amrabat.

45' - SI RIPARTE! Questa volta è il Bologna a dare il calcio d'inizio.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Senza recupero, squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' - Problema per Dragowski dopo un rilancio. Gioco fermo per valutare le sue condizioni.

43' - Borja Valero tenta il sinistro dal limite dell'area dopo un corner, ma spara in curva.

42' - Anticipato per un pelo Vlahovic! Batti e ribatti in area, con il pallone che resta al centro. Dominguez con un grande intervento però anticipa Vlahovic, pronto a battere a rete.

40' - Un'occasione per parte. Prima Dragowski salva ancora con un'uscita bassa su Palacio, dall'altra parte invece Castrovilli non arriva per un pelo su un cross di Caceres.

38' - Ancora pericoloso Barrow che in area però cade e tocca il pallone con il braccio.

37' - Barrow! Destro potente sul quale si oppone Dragowski. Poi calcia ancora Palacio, ma è Pezzella a respingere di testa.

36' - Al di là dell'occasione precedente comunque la Fiorentina ha ripreso un po' di campo.

34' - Salva Dragowski! Buco clamoroso di Pezzella, che liscia un pallone e lancia Palacio a tu per tu col portiere viola. Uscita stile hockey di Dragowski, che si oppone alla conclusione.

32' - Vlahovic colpisce di testa su cross di Castrovilli, ma era difficile trovare la porta. Palla sul fondo.

31' - Igor chiude in area su un cross di Dijks, scappato sulla sinistra. Fin qui pressoché perfetto il brasiliano.

30' - Fischiato un fallo in attacco in area, anche se Castrovilli aveva comunque calciato male la punizione.

29' - Altra giocata di fino di Ribery, fin qui tra i migliori in campo. Dribbla Barrow e viene steso sulla destra: Castrovilli calcerà in mezzo.

27' - Giallo per Schouten, che entra malamente su Castrovilli in ripartenza. L'azione prosegue ma al termine Orsato estrae il giallo per l'olandese.

26' - Altra decisione incomprensibile di Orsato, che fischia fallo a Vlahovic vistosamente trattenuto da Tomiyasu. Invece del giallo per il difensore rossoblu, arriva il fallo contro per il serbo.

24' - La Fiorentina si fa vedere con Amrabat che scappa sulla destra, ma poi sbaglia completamente il cross. Palla direttamente fuori.

22' - Soriano! Calcia con il sinistro dalla distanza, ma per fortuna non angola. Blocca basso Dragowski.

20' - Dopo un buon inizio della Fiorentina è il Bologna a fare la partita in questa fase. I viola attendono.

18' - Gioco fermo dopo un duro contrasto tra Venuti e Schouten. Inspiegabilmente l'arbitro non fischia l'evidente contatto da ammonizione.

16' - Orsolini! Grande mancino da fuori area sul corner successivo: il pallone esce di pochissimo a lato, a Dragowski battuto.

15' - Ancora Igor a togliere le castagne dal fuoco in area. Ma la pressione del Bologna sta salendo.

13' - Barrow! Occasionissima Bologna, con l'attaccante che scappa alle spalle di tutti e tocca un pallone a tu per tu con Dragowski, spedendo però fuori di pochissimo. Brivido per la Fiorentina.

12' - Castrovilli calcia con il destro dal limite dell'area, colpendo però male. Palla in curva.

11' - Azione insistita del Bologna sulla destra. Alla fine Igor pulisce l'area anticipando tutti di testa.

8' - Giallo per Igor, costretto a trattenere Orsolini che si era liberato dalla marcatura e stava puntando verso la porta.

5' - Altra occasione Fiorentina! Ribery disegna calcio e dopo un tunnel mette in mezzo un altro pallone pericoloso. Milenkovic viene ostacolato, Pezzella non riesce a controllare bene e viene fermato prima di poter concludere a rete.

4' - Giallo per De Silvestri, scippato da Ribery che poi viene trattenuto. Giocata di furbizia del numero 7 viola.

3' - GOL ANNULLATO AD ORSOLINI! Posizione netta di fuorigioco dell'esterno rossoblu, che a tu per tu con Dragowski aveva messo in porta. Nulla di fatto comunque per la squadra di Mihajlovic, che però ha spaventato i viola.

2' - Palo di Ribery! Giocata del francese che in area fa fuori Schouten e mette in mezzo un pallone pericoloso che dopo una deviazione di De Silvestri sbatte sul legno!

1' - Vlahovic! Subito pericolosa la Fiorentina, con Ribery che lavora un pallone sulla sinistra per Venuti che mette in mezzo: Vlahovic aggancia molto bene a centro area, si gira ma il suo sinistro non è perfetto. Palla fuori, ma ottima occasione per la squadra viola.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

14.57 - Eccole che entrano in campo le due squadre, dopo lo staff arbitrale e rigorosamente in due momenti sfalsati.

14.40 - Prima della partita ha parlato il ds Daniele Pradè. CLICCA QUI

La Fiorentina deve capire se è guarita, e oggi al Franchi la sfida è perfetta per farlo: di fronte c'è un Bologna un po' in difficoltà, ma comunque reduce da un ottimo pareggio in rimonta sull'Atalanta. Dopo la vittoria contro la Juventus invece Prandelli cerca certezze e continuità, per uscire definitivamente dalle zone buie della classifica. Alle ore 15 avremo tutte le risposte: restate con FirenzeViola.it per le emozioni del match!

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.