FIORENTINA-BENFICA 1-2, Rivivi il LIVE di FV!

04:00 - Termina anche la diretta testuale di FirenzeViola.it. Augurandovi una buonanotte, vi rimandiamo ovviamente alle nostre pagine per seguire le voci del post-gara

03:59 - Finisce la ripresa: che beffa per la Fiorentina. Secondo tempo fermo sul pareggio per oltre novanta minuti, poi il gol improvviso di Caio sul recupero che nega i calci di rigore e sancisce la vittoria del Benfica per 2-1

FINE SECONDO TEMPO

45' + 2' - VANTAGGIO del Benfica! Fa gol Caio! L'attaccante brasiliano riceve in area e lascia partire un destro potente

45' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero

43' - Occasione per Simeone! Il Cholito riceve palla in area e calcia al volo trovando le braccia di Zlobin

41' - Buona iniziativa di Joao Felipe dentro l'area, il quale però calcia troppo centrale e Dragowski blocca senza problemi

40' - Fase della gara che vede entrambe le squadre stanche e maggiormente fallose

38' - Dabo prova ad uscire da una tripla marcatura ma viene fermato irregolarmente e guadagna il calcio di punizione

36' - Lancio di Biraghi per Simeone che però viene giudicato in posizione irregolare

34' - Altri tre cambi per la Fiorentina: in campo Dabo, Lakti e Baez per Benassi, Cristoforo e Venuti

31' - Taarabt prova a "scucchiaiare" dal limite: tiro però troppo telefonato

28' - Doppio cambio per il Benfica: fuori Florentino e Pizzi, dentro Taarabt e Fejsa

26' - Azione offensiva della Fiorentina: Chiesa scarica su Eysseric che prova a sfruttare l'inserimento di Simeone in area, nulla di fatto

24' - Occasione Benfica! Destro al volo impattato benissimo da Gabriel, con la sfera che esce di un soffio

22' - Quattro cambi per la Fiorentina: escono Vlahovic, Milenkovic, Saponara e Castrovilli, entrano Simeone, Hristov, Eysseric e Zurkowski

21' - Giallo per Biraghi dopo aver trattenuto per la maglia Rafa Silva

18' - Rafa Silva! Azione insistita del giocatore del Benfica che fa partire l'esterno destro in area viola: respinge Terracciano

15' - Chiesa cerca Saponara sulla fascia, ma il trequartista tornato dal prestito annuale alla Samp è in fuorigioco

13' - Raul De Tomas prova a fare tutto da solo in area di rigore gigliata: tocco di Ranieri in angolo

10' - Ci prova Chiesa! Bell'inserimento del classe '97 che viene servito da Saponara e viene fermato solo da Zlobin

8' - Occasione per Rafa Silva! Il giocatore del Benfica lascia partire un destro a giro che accarezza il secondo palo di Dragowski

5' - Cartellino giallo anche ai danni di Ranieri per aver allontanato il pallone a gioco fermo

3' - Errore di Benassi! Incredibile gol mangiato dal centrocampista viola: sugli sviluppi di un assist di Chiesa per Vlahovic, la sfera arriva a Benassi che a porta vuota manca completamente lo specchio

2' - Ammonito Rafa del Benfica per fallo di mano

1' - Confermati i cambi viola: dentro Chiesa e Biraghi, oltre a Dragowski. Fuori Sottil, Terzic e Terracciano

0' - Si riparte! Stavolta è la Fiorentina a controllare il primo pallone

INIZIO SECONDO TEMPO

---------------------------------------------

03:06 - Sta per ricominciare la partita. Dovrebbero entrare Federico Chiesa e Cristiano Biraghi

02:53 - Si conclude un primo tempo aperto ed equilibrato. Inizio col freno a mano tirato per la Fiorentina, la quale si è poi sciolta e ha trovato il pari con Vlahovic dopo la rete subita da Seferovic

FINE PRIMO TEMPO

45' - Un minuto di recupero

43' - Azione elegante di Saponara che prova con un gioco di gambe ad prendere posizione lateralmente ma il suo cross non viene sfruttato

42' - Castrovilli sulla trequarti cerca Vlahovic: mancino preciso del serbo che viene però bloccato dal portiere avversario

41' - Crisforo fermato irregolarmente a centrocampo, si riparte con una fallo in favore dei viola

40' - Vlahovic esce momentaneamente dal campo per le cure mediche al naso dopo il contrasto di gioco con Dias

39' - Giallo per Ruben Dias che colpisce Vlahovic sul volto

36' - De Tomas si ritrova la palla al limite dell'area viola, controlla e tenta il tiro: la difesa di Montella respinge in calcio d'angolo

33' - Occasione per il Benfica: colpo di testa di De Tomas che però finisce sul fondo

28' - PAREGGIO DELLA FIORENTINA! CI PENSA VLAHOVIC!! Bel lavoro dell'attaccante viola che riceve e controlla il pallone al limite dell'area lasciando poi partire un mancino potente

27' - Ci prova Terzic! Bel calcio di punizione battuto dal terzino, respinto dai guantoni di Zlobin

23' - Super Terracciano! Grande parata del portiere viola su un improvviso tiro al volo molto potente di De Tomas

22' - Buona iniziativa di Sottil che scarica per Terzic il quale fa però partire un cross troppo sul portiere avversario

21' - Angolo battuto da Saponara: la retroguardia del Benfica respinge, ci prova Terzic al volo ma svirgola

18' - Ancora Seferovic ad impensierire la difesa gigliata con un colpo di testa. Ci arriva Terracciano

15' - La Fiorentina adesso cerca di muovere un po' più la palla, dopo un inizio complicato

12' - Viola che provano a reagire con Saponara: destro da lontano che però finisce tra le braccia di Zlobin

9' - GOL del Benfica! A segno l'ex Seferovic su traversone rasoterra di Rafa che si libera della marcatura di Ranieri

7' - Fase offensiva prolungata del Benfica conclusasi con un cross di Pizzi direttamente sul volto di Terzic: gioco fermo per qualche istante

5' - Fiorentina un po' imprecisa in uscita, l'attacco avversario prova ad approfittarne ma Ranieri ci mette una pezza

3' - Ci prova Pizzi da fuori area col destro: spazza via Terzic

1' - Viola subito molto aggressivi. Terzic prova l'imbucata in area avversaria per Vlahovic, la difesa portoghese respinge

0' - Si parte! Benfica che manovra il primo pallone

INIZIO PRIMO TEMPO

02:04 - Si sceglie palla o campo, Benassi con la fascia di capitano

02:00 - Le squadre entrano in campo: Fiorentina in maglia viola e pantaloncini neri, Benfica con divisa rossa e calzoncini bianchi. A breve s'inizia

01:54 - Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Castrovilli, Cristoforo, Benassi; Sottil, Vlahovic, Saponara.

Benfica (4-4-2): Zlobin; Tavares, Ruben, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Florentino, Gabriel, Rafa; De Tomas, Seferovic.

01:50 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it, bentrovati alla diretta testuale dell'ultima partita di International Champions Cup della Fiorentina, contro il Benfica alla Red Bull Arena