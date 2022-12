FIORENTINA-ALWAYS READY 9-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

FINE SECONDO TEMPO

87' - Intanto piovono gli applausi ironici dei tifosi presenti al Franchi ogni qualvolta l'Always Ready si rende minimamente pericoloso

85' - Occasione per i boliviani! Romero in contropiede arriva al limite dell'area e calcia forte dalla destra con Gollini che è bravo distendersi e mandare in calcio d'angolo

82' - Cambio per l'Always Ready: fuori Mathaus e dentro Espinoza

79' - ALTRO GOL DELLA FIORENTINA!!!! Nel giro di pochissimo viene lanciato Kouame che sul filo del fuorigioco sorprende il portiere avversario e sigla il 9-0 viola

76' - GOOOLL!!! BENASSI!!!! Igor recupera una palla dietro, lancia per Barak che infila Benassi il quale lascia partire la conclusione e firma l'8-0

74' - Per gli avqversari entrano Rocabado e Vaca ed escono Moises e Valda

72' - GOOLLLL!!!! È LA VOLTA DI MANDRAGORA!!! Il centrocampista riceve in area, si gira e insacca per il 7-0 della Fiorentina

71' - Batte Mathaus, con la conclusione che finisce alta

70' - Fallo di Biraghi che prende in pieno volto un avversario. Punizione per i boliviani dal limite dell'area gigliata

67' - C'è un giocatore dell'Always Ready a terra, l'arbitro ferma momentaneamente la sfida

65' - Distefano prova ad accendersi sulla sinistra in velocità, ma la difesa avversaria si fa trovare pronta

62' - Il boliviano Jean viene steso nella metà campo viola, sarà punizione per l'Always Ready

60' - Triplo cambio per la Fiorentina: dentro Barak, Kouame e Biagetti, fuori Bonaventura, Cabral e Quarta

57' - Ci prova Cabral! Angolo battuto da Biraghi che deviato di testa dal brasiliano che però non riesce a sorprendere il portiere avversario

55' - Occasione per Bonaventura! Favasuli lascia partire il traversone e trova l'ex Milan che calcia trova la parata di Roca

52' - Qualche battibecco a centrocampo tra Mandragora e alcuni giocatori dell'Always Ready evidentemente frustrati a causa del punteggio

51' - Cavalcata offensiva dei boliviani che non riescono a concludere il contropiede

48' - GOL!!!!! BIRAGHI!!!!! Il capitano calcia magistralmente la punizione e insacca per il 6-0 gigliato

47' - Bella progressione di Favasuli che viene steso al limite dell'area avversaria. Interessante punizione per la Fiorentina

45' - Inizia il secondo tempo, questa la formazione viola adesso: Gollini; Favasuli, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amatucci, Mandragora; Benassi, Bonaventura, Distefano; Cabral.

INIZIO SECONDO TEMPO

---------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

44' - Dodo lancia Ikoné sulla fascia destra ma il francese viene pescato in fuorigioco

42' - Occasione per Cabral! Il brasiliano riceve in area, difende il pallone e prova a infilare Roca ma trova la sua respinta in angolo

40' - GOOOOLL!!!! ANCORA IKONÉ!!! Serpentina del francese che mette a sedere l'avversario dell'Always Ready in area di rigore e insacca elegantemente. La Fiorentina è ora avanti 5-0

37' - Altro clamoroso errore dei boliviani che di fatto aprono la strada a Ikoné il quale prova a ricompensare Bonaventura che calcia e si vede bloccare sulla linea la conclusione dalla difesa avversaria; poi ci prova a Terzic ma il suo tiro viene respinto

34' - Rimane a terra Dodo dopo un contrasto di gioco, poi si rialza e la partita può riprendere

31' - GOOOLL!! DOPPIETTA DI IKONÉ!!!! Clamorosa disattenzione del portiere avversario Roca che si fa sorprendere da un contropiede viola, con Bonaventura che lo salta facilmente e serve Ikoné il quale insacca a porta vuota. Siamo 4-0 per la Fiorentina

30' - Prima occasione per Cabral di poco non trova lo specchio della porta

29' - Bonaventura controlla al limite dell'area e dopo una prima finta calcia col mancino: la sfera finisce di poco al lato

26' - Partita fino a questo momento piacevole per i circa mille tifosi presenti allo stadio

24' - NUOVO GOL DELLA FIORENTINA!!! A SEGNO SAPONARA!! Azione simile a quella della prima rete, con Dodo che mette in area e trova il tap-in del numero 8 viola. Punteggio sul 3-0

22' - Adesso l'Always Ready, finora davvero poca cosa, prova a farsi vedere nella metà campo gigliata

20' - ALTRO GOL DELLA FIORENTINA! STAVOLTA FIRMA BIANCO!!!! Servito da Cabral, il classe 2002 calcia potente da fuori area e trova, bisogna dirlo, la papera di Roca al quale il pallone sfugge dalle braccia: 2-0 per i viola

19' - Italiano si sgola dalla panchina, il che conferma la sua indole prorompente malgrado si stia assistendo a un'amichevole e niente più

16' - Bel lancio di Robles per Paniagua che però viene prontamente chiuso dalla retroguardia gigliata

14' - Elegante chiusura difensiva di Ranieri che adesso si esalta

11' - GOL DELLA FIORENTINA! SEGNA IKONÉ!!! Grande spunto offensivo di Dodo che, dalla destra, crossa basso per il francese il quale facilmente appoggia in rete. È 1-0 per i viola

10' - Altro spunto in avanti dei viola con Ikoné che prova a sfondare ma incorre nuovamente nella respinta di Roca, poi Bianco prova a caricare il destro da fuori area ma la conclusione finisce alta sopra la traversa

7' - Occasione per la Fiorentina! Ikoné tenta di sorprendere Roca a tu per tu, ma il portiere devia e Saponara non riesce a sfruttare il potenziale tap-in

6' - Trama offensiva dei viola che vede una serie di scambi che sfociano solo in un fuorigioco fischiato a Dodo

4' - Ikoné perde una palla servitagli da Cabral al limite dell'area dell'Always Ready che poteva diventare pericolosa

2' - Percussione offensiva della Fiorentina che però non riesce a sorprendere la retroguardia avversaria da calcio d'angolo

0' - Inizia la sfida! Primo pallone toccato dai viola

INIZIO PRIMO TEMPO

17:59 - Fiorentina in maglia viola e pantaloncini bianchi, Always Ready in casacca biancorossa e calzoncini neri

17:57 - Ecco che entrano in campo le squadre con l'inno della Fiorentina che risuona al Franchi

17:50 - Di seguito le formazioni ufficiali del match

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic; Maleh, Bianco; Ikonè, Bonaventura, Saponara; Cabral.

ALWAYS READY: Roca, Medina, Valda, Robles, Taborga, Arce, Herrera, Matheus, Paniagua, Jean, Romero.

17:45 - La Fiorentina è pronta ad affrontare la sua seconda amichevole di dicembre. Dopo la vittoria per 4-1 contro l'Arezzo, infatti, gli uomini di mister Vincenzo Italiano sfideranno la formazione boliviana degli Always Ready