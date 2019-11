FIORE-PARMA, Dirigerà Pairetto. Al Var c'è Fabbri

Sono uscite in questo momento le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. La sfida tra Fiorentina e Parma, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Franchi, sarà diretta dal signor Luca Pairetto. Ecco la terna completa assieme agli arbitri Var per la gara di dopodomani:

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: VIVENZI – VECCHI

IV uomo : PRONTERA

VAR: FABBRI

Assistente VAR: VALERIANI