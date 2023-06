FIO-WHU, La Coppa agli inglesi: a Praga finisce 1-2

FirenzeViola.it

Finisce 2-1 per il West Ham all'Eden Arena tra Fiorentina e gli inglesi, che si aggiudicano così la loro prima Uefa Conference League. Gara che si sblocca grazie alla rete su rigore di Benrahma (fallo di mano di Biraghi rivisto al Var) poi pareggiata da Bonaventura con una conclusione dentro l'area su torre di testa di Nico Gonzalez. Allo scadere della gara, tuttavia, è Bowen, trovato in profondità, che riesce a farsi beffe di Igor e Milenkovic e porta in vantaggio gli Hammers per il mortifero vantaggio che regala la coppa alla squadra di Moyes.