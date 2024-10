FIO-TNS, Ecco dove vedere la gara di giovedì sera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anti vigilia di Conference League per la Fiorentina, che dopo aver superato a fatica il preliminare contro la Puskas Akademia, inizierà il proprio cammino nel "girone" contro i gallesi del The New Saints. La partita non sarà visibile in chiaro su TV8 (che trasmetterà Manchester United-Porto), ma soltanto in diretta tv e streaming su Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport ai canali 202, 213 e 253), Sky Go e NOW Tv.