FIO-SPE, Tris viola con un sontuoso DV9: è 7° posto

La Fiorentina torna al successo trascinata da un incontenibile Dusan Vlahovic battendo lo Spezia per 3-0 grazie ad una tripletta del bomber serbo, autore del vantaggio viola al 45’ su calcio di rigore (assegnato grazie al Var per un fallo di mano di Gyasi) e di una bella doppietta su azione nel secondo tempo prima su assist di Odriozola e poi su suggerimento di Callejon. Con questo punteggio la squadra di Italiano sale a quota 18 punti in classifica e si porta in piena zona Europa, agganciando la Lazio e portandosi a -1 da Atalanta e Roma (che gioca stasera). Per la Fiorentina è il secondo 3-0 casalingo consecutivo dopo quello di una settimana fa ottenuto contro il Cagliari.

Nel primo tempo partono subito meglio i viola, con due chances nel giro di 5’ prima con Sottil (diagonale al 2’ parato da Provedel) e poi con Bonaventura il cui tiro dalla distanza finisce alto sopra la traversa. Poco dopo ci provano anche Saponara e Castrovilli con due conclusioni per vie centrali ma la sfera viene sempre murata dalla difesa ospite. Nella ripresa, grazie anche ai cambi di Italiano, la Viola si scatena: prima trova il 2-0 ancora con Vlahovic al 62’ con un tocco in area piccola dopo una bella penetrazione in area di Odriozola e poi, su un recupero palla di Terracciano, il passaggio di Bonaventura per l’accorrente Callejon, ancora il serbo riceve palla e sigla il 3-0. Poco dopo Maleh di testa spreca l’occasione del poker.