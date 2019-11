FIO-PAR, Al 45' decide Gervinho: una brutta Viola

Finisce 1-0 per il Parma il primo tempo del Franchi, dove al termine dei primi 45’ minuti la Fiorentina non è riuscita a creare nemmeno un’azione da gol. A decidere la sfida per il momento è il gol di Gervinho che si presenta a tu per tu con Dragowski al termine di un contropiede dove Chiesa ha grandi responsabilità per aver perso il pallone e segna. Nient’altro da segnalare all’interno di una prima frazione noiosa, in cui la Fiorentina ha palesato evidenti difficoltà di gioco e il Parma è stato bravo a capitalizzare l’unica occasione avuta.