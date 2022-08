FIO-NAP, Al 45' è 0-0 ma troppi rischi nel finale

Fiorentina tra luci e ombri nel primo tempo con il Napoli in cui i viola hanno tenuto testa ai partenopei fino al 40' quando invece gli ospiti hanno trovato anche un gol fortunatamente in fuorigioco. Ma lo spettacolo non è mancato dopo una prima fase di studio.

Al 18' due occasioni d'oro per il Napoli, prima con Osimhen poi con Kvaratskhelia ma ci mettono una pezza rispettivamente Milenkovic e Dodo. Risposta della Fiorentina al 24' con un tiro di Sottil ribattuto sul quale Bonaventura sfiora il palo da fuori area. Al 36' bellissima occasione per Sottil che si accentra e preferisce però tirare invece di passare a Barak e Meret non ha difficoltà a parare. Nel finale di tempo il Napoli spinge con la Fiorentina che commette qualche ingenuità mettendo a rischio il risultato. Fortunatamente il gol trovato da Osimhen sul pasticcio di Gollini e Quarta è in fuorigioco e Milenkovic blocca la seconda azione trovata sul rinvio. Allo scadere Quarta riesce a sventare un pallone velenoso destinato a osimhen.