FIO-JUV, Presenti 40.312 persone: un anno fa di più

Sono in tutto 40.312 gli spettatori al Franchi per la partita di oggi tra la Fiorentina e la Juventus. Quello di oggi, che con tutta probabilità sarà il dato più alto di tutta la stagione allo stadio Comunale, è tuttavia un numero inferiore rispetto a quello raccolto lo scorso anno per il match tra i viola e i bianconeri. In quella circostanza, per la prima in assoluto al Franchi di Ronaldo, i presenti furono poco di più, ovvero 40.872. L’incasso odierno è di 1.061.163 euro.