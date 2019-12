INDISCREZIONI DI FV IND. FV, COMMISSO DA N.Y. HA GIÀ CHIAMATO RIBERY Ribery, come da comunicato della Fiorentina, si è operato in mattinata e rientrerà domani in Italia mentre sono già rientrati il dottor Luca Pengue e il fisioterapista Simone Michelassi che ieri lo hanno accompagnato in Germania per... Ribery, come da comunicato della Fiorentina, si è operato in mattinata e rientrerà domani in Italia mentre sono già rientrati il dottor Luca Pengue e il fisioterapista Simone Michelassi che ieri lo hanno accompagnato in Germania per... NOTIZIE DI FV MONTELLA, CHIESA? OUT PER UN PESTONE. L'ESULTANZA... Al termine della partita tra Fiorentina e Inter all’interno della sala stampa del Franchi ha preso la parola il tecnico viola Vincenzo Montella. Ecco le sue parole: “Il gol di Borja? Il calcio è così, sarebbe stato un peccato perdere la partita.... Al termine della partita tra Fiorentina e Inter all’interno della sala stampa del Franchi ha preso la parola il tecnico viola Vincenzo Montella. Ecco le sue parole: “Il gol di Borja? Il calcio è così, sarebbe stato un peccato perdere la partita.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi