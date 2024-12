FIO-EMP, Viola imprecisi, l'Empoli è cinico. Al 45' è 0-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È una Fiorentina molto imprecisa quella vista nei primi 45 minuti del derby di Coppa contro l’Empoli. A decidere il parziale è il gol di Ekong in apertura, che fissa il punteggio sull’1-0, nato da un errore in uscita di Martínez Quarta e da un’incertezza tra i pali di Terracciano. Le uniche occasioni pericolose arrivano dall’uomo in più di questa Viola: Dodô. Prima, con una galoppata sulla fascia sinistra, serve un ottimo assist per Kean, sfortunato a colpire la traversa; poi, sulla sua fascia di competenza, continua a correre e lottare come un instancabile trascinatore.

Per il resto, la squadra gigliata commette molti errori nell’ultima scelta e nei contropiedi, mentre la difesa dell’Empoli, che non concede nulla, conferma di essere la quarta migliore della Serie A. Sugli scudi, in particolare, Ismajli.