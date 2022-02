FIO-ATA, Gara elettrica al Franchi: al 45' è solo 0-0

Primo tempo scoppiettante all'Artemio Franchi, ma il risultato tra Fiorentina e Atalanta dopo i primi 45' non si sblocca: è infatti 0-0 il punteggio, con i padroni di casa che in ogni caso si sono fatti preferire rispetto ai bergamaschi con due occasioni chiare da gol. La prima al 20' con un colpo di testa di Gonzalez parato da Musso e la seconda al 37' con un tiro a giro sul secondo palo di Sottil messo all'ultimo in corner dalla Dea. Per i nerazzurri solo un'incursione per vie centrali di Koopmeiners parata ottimamente da Dragowski. Da segnalare al 38' l'infortunio di Torreira (al suo posto Amrabat) e in avvio di gara il giallo pesante a Milenkovic che - diffidato - salterà la sfida di sabato contro il Sassuolo.